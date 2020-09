Loni v srpnu měl Martin K. (26) po veselé taneční zábavě v Čenkově na Jihlavsku nasednout do auta, přestože měl v krvi velké množství alkoholu. Cestou údajně srazil a na místě usmrtil teprve osmnáctileté mladíky Jirku a Tomáše, kteří se vraceli ze stejné zábavy. V pondělí padl u okresního soudu trest. Rodině zesnulých se však zdá příliš nízký.

Podle obžaloby Martin K. minulý rok v srpnu nasedl po skončení taneční zábavy do auta a odjel, přitom měl v krvi více než dvě promile alkoholu. V jedné ze zatáček měl potom vjet do protisměru a koly auta sjet do příkopu. Pak srazil kamarády Jirku s Tomášem, kteří šli po správné straně silnice.

Mladíci byli na místě mrtví a Martin se prý nejprve snažil od nehody ujet. Jeho auto našli policisté asi padesát metrů od silnice. Na nehodu měl mít vliv nejenom požitý alkohol, ale také rychlost, kterou jel.

„Oba chodci utrpěli při nehodě velmi vážná zranění, kterým i přes veškerou snahu zdravotníků podlehli. U řidiče jsme provedli dechovou zkoušku, při které jsme naměřili přes dvě promile alkoholu,“ uvedla tehdy krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Martinovi hrozilo až deset let ve vězení, okresní soud v Jihlavě ho odsoudil k trestu nižšímu. Měl by si odsedět pět a půl roku za mřížemi a k tomu ho čeká desetiletý zákaz řízení. Rozsudek však není pravomocný, mladík si ponechal lhůtu na odvolání. K soudu přišly rodiny obou zesnulých chlapců. Podle informací TV Nova se pozůstalí neubránili slzám a konečná výše trestu je pro ně nedostatečná.

„To je neskutečný výsměch. Tak nízký trest,“ řekl jeden z pozůstalých televizi. „Nic nám je nevynahradí,“ dodala v slzách jiná pozůstalá.