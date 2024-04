S rostoucím počtem vlků v naší přírodě se zvyšuje také možnost jejich křížení se psy. Zatím se to spíše děje v zemích, kde je hodně toulavých psů, ale i v Česku byl už z několika tisíců vyšetřených vzorků DNA zaznamenán jeden vrh kříženců. Nebezpečí je v tom, že takoví jedinci by pak postrádali například plachost typickou pro vlky a přibližovali se velmi blízko lidským obydlím.

Kříženci by podle odborníků mohli časem poškodit celou vlčí populaci a hlavně ovlivnit chování šelem. O „vlkopsech“ se často mluví i v příhraničí s Polskem s tím, že právě odtamtud k nám často šelmy přebíhají. Zhruba před dvěma lety se na Jablunkovsku pohybovala smečka, která páchala obrovské škody na hospodářských zvířatech a postrádala plachost typickou vlkům.

Myslivci poukazovali na to, že vedoucí pár vypadá spíše na křížence, kteří k nám přeběhli z Polska. Skutečnost už nikdo nezjistí. Smečku někdo tajně odstřelil a zakopal neznámo kde...

Vlčice a pes

„Z Jablunkovska jsme analyzovali řadu vzorků z několika smeček, vždy se jednalo o čisté vlky. Ke křížení dochází ve výjimečných případech u plemen psů podobných vlku a ve většině se jedná o křížení vlčice se psím samcem,“ popsal Pavel Hulvy z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze s tím, že v tomto směru je nepodložených názorů spousta.

„Víme, že v Polsku vznikla první generace kříženců a že byla snaha je z populace odstranit. Mnohé lze posoudit i z fotografií a fotopastí. Kříženci vlka a psa se většinou liší vzory na srsti, způsobem, jakým se pohybují nebo tvarem těla. Pro mě je však rozhodující analýza celého genomu. Zatím se většina dohadů nepotvrdila,“ doplnil vědec.

Jiná věc jsou případné pokusy křížit vlka a psa načerno v zajetí, to však spadá do kategorie enviromentální kriminality. I tak by případný kříženec v přírodě těžko své geny předal.

Geny se spolu nebaví

Proč se většinou hybridi nerozmnožují? Kříženci dvou různých druhů jsou často méně životaschopní nebo neplodní, protože se špatně sloučí genetické informace rodičů. Dalším důvodem neplodnosti hybridů, může být ten, že spolu geny od obou rodičů špatně komunikují. Je to, jako někdo chtěl montovat náhradní díly ze škodovky na BMW.

Italský vlk ve výhodě

Italský vlk je menší než ten náš a zoologové z východu jej někdy v žertu pohrdavě nazývají „pizza wolf“, je tedy „kompatibilnější“ se psem. „Větší severní vlci toulavého psa většinou uloví a sežerou. I z těchto důvodů je v Itálii hybridizace s vlkem častější,“ zmínil Hulva.

Plemeno, které se podobá vlku, je například Saarloosův vlčák, který nejenže vypadá jako vlk, ale nese v sobě i silné vlčí rysy. Třeba zdrženlivost či lovecký instinkt. Na druhou je jeho pořízení velmi nákladné, takže okruh chovatelů je malý. Pak si lze s vlkem splést i československého vlčáka či jeho křížence.

Občas vznikne i nový druh

Případy, kdy se kříží dva druhy, nejsou v přírodě výjimkou. „Stává se to třeba u ježka západního a východního, u některých druhů myší nebo u netopýrů a občas tak vznikne i nový druh. Křížení mělo význam i v lidské evoluci. Od neandrtálců ze severu jsme například získali geny, které nám pomáhaly přežít dlouhé hladovění a kruté zimy,“ sdělil Hulva.

VIDEO: Radek Gomola zná každou ovečku ve stádě. Nyní jich našel 15 mrtvých nebo zle potrhaných.