Před třemi lety narazil mladý řidič na Kladensku do stromu, jemu samotnému se nic nestalo, ale jeho spolujezdec byl vážně zraněn, do nemocnice jej přepravoval vrtulník. Následky nehody si nese dodnes, přestože řidič vyvázl od soudu pouze s podmíněným trestem, jeho kamarád už možná nikdy nebude chodit.

10. března 2017 se u obce Libušín stala vážná dopravní nehoda, tehdy 17letého chlapce, který seděl v autě jako spolujezdec, museli hasiči z vozu vystříhat a oživovat ho. Z místa neštěstí ho transportoval vrtulník. Lékaři sdělili rodičům, že jejich syn možná zůstane navždy ve vegetativním stavu, nakonec se probral, skončil ale ochrnutý. Mladíkovi po nehodě chybí kus lebky, musí proto kvůli ochraně hlavy nosit speciální helmu.

Přestože soud mladíkovi připoutanému na invalidní vozík přiřkl odškodné 22 milionů korun, podle serveru Aktuálně.cz chlapec částku zatím nedostal. Údajně proto, že „soud kvůli následkům nehody částečně omezil svéprávnost. Nemůže například jednorázově nakládat s částkami nad pět tisíc korun měsíčně,“ píše server a dodává, že i když je opatrovníkem jeho matka, pro správu peněz určil soud správce a nařídil, že chlapec bude dostávat pouze 15 000 měsíčně a bude muset dokládat, za co peníze utratil. Prý je to proto, aby mu peníze vydržely do konce života.

Tato skutečnost se však zcela logicky rodině nezamlouvá a podala odvolání. „Státu nemůže být nic do toho, že peníze utratí třeba za cigarety, počítačové hry nebo mobil. Peníze mu slouží k tomu, aby si jimi kompenzoval to, že nemůže vést život svých vrstevníků. A stát nemá rozhodovat, co si z peněz může pořídit,“ řekla pro výše zmíněný server právnička rodiny Šubrtová. Za peníze z odškodného by rodina ráda pořídila bezbariérový dům. Nyní musí totiž invalidní chlapec spát s rodiči v obývacím pokoji.

Jako by toho nebylo málo, na viníka, který jim svou chybou změnil život, se bohužel rodina musí dívat dodnes. Přestože žijí ve velkém městě, občas na něho narazí. „Potkali jsme se. Řekl mi: ,Ahoj, bráško.' Odpověděl jsem mu, ať mi tak neříká a ať se podívá, co ze mě udělal. V tom se zarazil a odešel,“ popsal zraněný mladík setkání se svým někdejším kamarádem.