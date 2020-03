Lidé, kteří pečují o člena domácnosti při dlouhodobé nemoci nebo zranění, mohou čerpat ošetřovné. To je od roku 2018 možné čerpat až 90 dní. Ošetřovné navíc mohou čerpat i rodiče dětí mladších 10 let, jejichž škola byla uzavřena z důvodu epidemie, havárie, nebo pokud byla dítěti nařízena preventivní karanténa.

Mimo nemoc blízkého má na ošetřovné nárok i rodič dítěte mladšího 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení, kam dítě dochází, z důvodu havárie, epidemie nebo jiné nepředstavitelné události.

Máte doma dítě kvůli uzavření škol? Máte nárok na ošetřovné

Ošetřovné je dávka, která se vyplácí po dobu maximálně devíti dní. U rodičů samoživitelů až šestnáct dní. Dávku vyplácí OSSZ. Nárok na ni mají lidé, kteří pečují o nemocného člena společné domácnosti.

Nárok na ošetřovné mají i rodiče dětí mladších 10 let, které nemohou do školy, protože ta byla uzavřena z důvodu havárie nebo epidemie. Na ošetřovné má rovněž nárok rodič dítěte mladšího 10 let, které bylo umístěno do karantény. Rodič v tom případě má nárok na devět dní ošetřovného.

Dlouhodobé ošetřovné

Doba vyplácení ošetřovného se značně prodloužila. Před 1. červnem 2018 bylo možné čerpat pouze devět dní u zaměstnance a až 16 u samoživitelů. S dlouhodobým ošetřovným ale můžete pečovat o své blízké až 90 dní. Příspěvek v současnosti mohou čerpat i osoby mimo společnou domácnost.

Kdo má nárok na dlouhodobé ošetřovné

Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec nemocenského pojištění, který z důvodu péče o osobu vyžadující ošetřovatelskou péči v domácím prostředí nemůže vykonávat žádné zaměstnání. Ošetřující osoba ovšem v posledních čtyřech měsících musela zdravotní pojištění platit nejméně 90 dní.

Potřebu dlouhodobého ošetřování nemocné osoby určuje ošetřující lékař. Standardně vzniká nárok, pokud byl člověk, který potřebuje ošetřování v domácí péči, předtím alespoň sedm dní v nemocnici a jeho následný stav bude vyžadovat péči nejméně 30 následujících kalendářních dní.

Výše ošetřovného

Ošetřující osoby budou mít během pracovního volna nárok na náhradu příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. „Všeobecně platí, že nelze pobírat dvě a více nemocenských dávek souběžně,“ vysvětluje ředitel personální agentury Adecco ČR Ondřej Wysoglad.

Dlouhodobé ošetřovné tak není možné kombinovat například s pomocí v mateřství nebo otcovskou dovolenou. Pokud by ošetřující osoba poskytovala ošetřovatelskou péči v době své pracovní neschopnosti, bude jí vyplaceno pouze ošetřovné, které má v této situaci přednost. V případě rodičovské je situace ovšem opačná.

Dávky státní sociální podpory nebo pomoc v hmotné nouzi ovšem vliv na vyplácení ošetřovného vliv nemají.

Žádost o ošetřovné

Pokud člověk žádá o dlouhodobé ošetřovné, je nutné, aby jeho zaměstnavatel zaslal okresní správě sociálního zabezpečení celkem tři dokumenty. Především oficiální tiskopis žádosti o příspěvek, ke které je třeba doplnit potvrzení lékaře o potřebě dlouhodobé péče a písemný souhlas ošetřované osoby.

Lidé se ani nemusí bát o práci. V případě, že o někoho pečují, musí jim zaměstnavatel jejich místo ze zákona podržet, podobně jako při krátkodobé pracovní neschopnosti.

Koho se ošetřovné netýká

Ošetřovné nemohou čerpat lidé zaměstnaní pomocí dohody o provedení práce nebo ti, kteří platí zdravotní pojištění ze zaměstnání malého rozsahu (jejich sjednaná odměna je menší než 2500 Kč). Podobně na ošetřovné nedosáhnou studenti, kteří mají zaměstnání v době školních prázdnin.

Příspěvek na dlouhodobou péči nedostanou ani lidé, kteří se chtějí starat o dítě v případě, že jiný člověk má v souvislosti s péčí o dítě nárok na pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Z tohoto pravidla ovšem existuje výjimka – příspěvek se vyplácí, pokud člověk, který pobírá rodičovský příspěvek, onemocní, utrpí úraz či pokud se stane něco podobně závažného.

Na dlouhodobé ošetřovné nebudou mít nárok ani pěstouni či poručníci, včetně těch v evidenci pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu. Příspěvek nenáleží ani členům aktivních záloh za předpokladu, že jsou ve výkonu vojenské činné služby.

Příspěvek na ošetřovné nedostanou v poslední řadě ani lidé ve výkonu trestu odnětí svobody.

