Býk

Pokračujte v krasojízdě pracovních zbrklostí. Jinak se vám daří, ale nakonec můžete učinit špatná rozhodnutí. Předtím, než něco vypustíte do světa, si to pořádně promyslete. Byla by škoda zahodit všechno, na čem jste tak dlouho pracovali.