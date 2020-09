Den před nehodou pózoval před svým kamionem. Ve středu ráno jel po D1 ve směru z Prahy na Brno. „Před devátou jsem ho ještě potkával u Jihlavy,“ napsal na sociální sítě jeden z diskutujících. O hodinu později už byl řidič kamionu mrtvý. Havaroval u Brna na 188. kilometru při tragické hromadné nehodě.

„Podle našich zjištění narazil řidič kamionu zezadu do osobního auta. To spustilo řetězovou reakci, do které se zapojilo šest aut. Příčiny nehody jsou předmětem šetření,“ uvedl pro Blesk mluvčí policie Bohumil Malášek.



Nebezpečný rám?

V osobním autě, do něhož řidič kamionu naboural, zemřela žena s dítětem. Neměli šanci, po nárazu začala auta hořet. Kamion měl vepředu ochranný rám a auto slisoval.

délka: 01:06.92 Video Děsivé záběry na tragédii na dálnici D1 u Brna HZS JMK

Jenže používání rámu je poněkud kontroverzní. „Rám je povolen, jen pokud má homologaci. Pro ostatní řidiče je ale potenciálně nebezpečný,“ upozornil Libor Alexa ze Stanice technické kontroly v Brně.

„Není běžný ani u osobních aut. Výjimkou jsou například vozidla integorvaného záchranného systému, protože v případě nehody fungují jako beranidlo. Chrání sice auto, na kterém jsou, jenže velmi výrazně ohrožují řidiče ostatních aut. U kamionů je podle mne toto riziko ještě větší. V některých sousedních zemích, jako je Rakousko a Německo, jsou proto tyto rámy bez výjimky zakázány,“ zdůraznil Igor Sirota s Ústředního automotoklubu.

Pozdravuj v nebi!

Řidič kamionu, který při nehodě zemřel, dodržoval předepsané přestávky. Jeho kamarád ho totiž vyfotil na odstaveném parkovišti jen pár desítek hodin před jeho smrtí.

„Chci vyjádřit upřímnou soustrast rodině a pozůstalým. Bohužel se stalo, co se stalo, už se domu nevrátí. Odpočívej v pokoji, a pozdravuj v nebi truckerských legend. Vzpomínáme!“ napsal jeden z řidičových kamarádů.

„Upřímnou soustrast rodině, ať se mají v nebi všichni krásně, i ta maminka s tím prckem, myslím na vás, i když jsem vás neznal,“ je další komentář pod fotkou řidiče na sociální síti.

délka: 00:47.03 Video Tragická nehoda na D1 u Brna si vyžádala tři lidské životy. TV Blesk Zdeněk Matyáš

Jak z kolony ven?

Odklízení nehody trvalo dlouhých 13 hodin. V koloně směrem na Ostravu uvázly tisíce aut. Mají šanci se dostat z dálnice?

„Jakmile byla dálnice uzavřena, policejní hlídka zastavila u nejbližšího sjezdu z dálnice, který byl za nehodou a tam odváděla auta přes Brno,“ vysvětlil policejní mluvčí Petra Vala a dodal: „Druhá policejní hlídka dohlížela na to, aby se řidiči osobních aut na dálnici mohli otočit a odjet tím stejným sjezdem. Když už zůstaly jen kamiony, tak ty postupně couvaly k nedaleké čerpací stanici, tam se otočily a také sjely stejným sjezdem.“ Policie tak postupně vyvedla všechna auta. Bylo to možné i proto, že sjezd byl vzdálený jen zhruba kilometr od místa nehody.

Děsivá nehoda na D1 se stala ve středu 23. září na 188. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Zemřeli při ní tři lidé, včetně jednoho dítěte. Těžce zraněnou ženu a dva středně těžce zraněné muže převezli záchranáři do nedaleké nemocnice FN Brno. Policie nehodu nadále šetří.