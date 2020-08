Na požár v Bohumíně český národ nikdy nezapomene, jde o jednu z nejtragičtějších událostí v novodobé historii. Žhář Zdeněk (54) měl polít dveře akcelerantem hoření a vše pak zapálit. A to ve chvíli, kdy byl byt plný lidí. Včetně jeho nejbližších! Tragédii nepřežilo 11 lidí, šest lidí zemřelo v bytě, dalších pět při pokusu o záchranu skokem z 11 patra. Kriminalista o pátrání po Janě Paurové: Na zdi v ložnici byla krev, hledali i na hřbitově

Miroslav P. při požáru přišel o část své rodiny. Ve videu, které nahrál na YouTube, mluví o neskutečné tragédii. „Vážený národe, dovoluji si vás oslovit touto formou, abych uvedl na pravou míru řadu vážných zkušeností,“ uváděl muž roztřeseným hlasem. Svůj projev četl, prý by se jinak v informacích ztrácel.

Přišel o rodinu

„Jmenuji se Miroslav P. a během tragického požáru v Bohumíně jsem přišel o část své milované rodiny. Velice mě mrzí, že se po takové tragédii mezi vámi najdou tací, kteří dokážou špinit nejen zesnulé, ale i přeživší. Všichni účastníci inkriminované oslavy, které jsem se měl také účastnit, jsou a byli poctivě pracující lidé, nepatřili mezi sociálně slabé, natož nepřizpůsobivé,“ uvedl Miroslav. Nikomu prý nepřísluší to, aby někoho soudil. „Nezáleží na tom, jakou má kdo barvu pletí,“ dodal.

Všichni jeho známí byli poctivě pracující lidé. „S láskou se starali o svého syna a věnovali mu veškerou péči. To, že někdo občas pořádá oslavy, je přeci úplně normální. Osudnou se jim stala sobota 8. srpna, kdy má neteř slavila kulaté narozeniny. Nejednalo se o dětskou oslavu, jak je všude uváděno. Popisovat, co se stalo, je úplně zbytečné, to už všichni víte. Jen nevíte, co následovalo, a jsou to právě vaše spekulace,“ popsal muž.

Vadí mu jedna věc, tou je hanobení těch, co peklo v paneláku přežili. „Věřte, že si zažili peklo, které jim zůstane před očima už napořád. Jejich jediným štěstím bylo, že v okamžiku tragédie se nacházeli v jiné části bytu a nebylo to kouření na balkóně, které je zachránilo,“ sdělil s tím, že je zachránilo rozhodnutí nestarší z nich. A to přeskočit na druhý balkón. První fotky bohumínského bytu po tragickém požáru: Tady umírali lidé v plamenech!

Jsou to hrdinové

„Nejmladšího, kterého nyní propíráte jako zbabělce, ti starší chránili vlastními těly, žádný z nich není zbabělec, jsou to hrdinové! A já se pokusím ze všech sil jim pomoci,“ vysvětlil s tím, že chce, aby jejich návrat do života byl co nejlepší. Zřídil proto transparentní účet.

Zachránili mu sestru

Mezi zachráněnými z ohnivého pekla je i Miroslavova sestra. „Chtěla do poslední chvíle zachránit své děti a vnoučka, právě proto je v nejvážnějším stavu. Chlapi si mysleli, že se jim podaří něco udělat, když přejdou bytem souseda na centrální chodbu, ta však byla v plamenech a nikdo se k hořícímu bytu nedostal. Žádné zamčené dveře, žádný útočník. Všechno čiré spekulace,“ myslí si. Šílené řádění expolicisty?! Zavraždil ženu a byt zapálil, znásilnil matku i přítelkyni, říká obžaloba

Nikdo z nich nemohl ven, všichni zůstali uvězněni v pekle. „O mou vážně zraněnou sestru se postaral, co se týče první pomoci, jen její partner. Sám ji balil do studených, mokrých obkladů, než dorazily záchranáři. Do konce života mu budu děkovat za záchranu mé sestry a vím, že mu to nikdy nebudu moct dostatečně splatit. Rostíku, moc děkuji,“ prohlásil.

Největší rána teprve přijde