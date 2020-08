„Je to strašná tragédie a nechtěla bych, aby to někdo zažil. Viděla jsem pět lidí, jak vyskočili z okna,“ uvedla Karin Šípková, která bydlí ve třetím patře domu, v němž hořelo. Podle jiných svědků měl žhář se svou rodinou dlouhodobé spory, útokem se navíc bezprostředně po činu dokonce chlubil!

Vyšetřovatelé o tragédii v Bohumíně: Řekli, co našli ve vyhořelém bytě! A lidé se prý mohou pomalu vracet domů

„On měl polít něčím dveře a zapálit vchod, aby se nikdo nedostal z bytu ven. Proto někteří uhořeli a jiní skákali z okna, nemohli vyjít ven živí, nedal jim šanci, a ještě se k tomu venku hrdě hlásil!“ řekla jedna ze sousedek s tím, že rodina se často dohadovala a měla spory, nikdo prý ale netušil, že to může skončit tak tragicky.

Paní Šípková navíc údajně viděla zatýkání podezřelého muže. Policistům se prý ihned přiznal, a to dokonce s ledovým klidem. „Zatkli pána a ptali se ho, jestli on to zapálil, a on jim řekl úplně klidný: ‚Ano, zapálil‘,“ vypověděla otřeseně.

Video Tragédie v Bohumíně. Po žhářském útoku zemřelo 11 lidí, mezi nimi tři děti - ZZS Moravskoslezského kraje

To, že požár vznikl kvůli rodinným neshodám naznačil také místostarosta Bohumína Igor Bruzl. „Mělo se tam jednat o nějakou oslavu, na kterou zřejmě přišel i host, který tam asi nebyl zván, a ten se k tomu postavil, jak se k tomu postavil, je to šílené,“ řekl ČT. Dodal také, že v bytě měla žít tříčlenná rodina s asi osmiletým chlapcem. U domu už vzniklo pietní místo a lidé sem přišli zapálit svíčky za tragicky zesnulé oběti požáru. Nelidský způsob, jakým sešly ze světa, má mít na svědomí právě Zdeněk.