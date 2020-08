Ředitel moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček dnes odmítl kritiku jejich zásahu při sobotním tragickém požáru v Bohumíně na Karvinsku. Nesouhlasí s tvrzením, že hasiči přijeli pozdě a nekonali. Bezprostředně po zásahu se na sociálních sítích objevila kritika postupu hasičů, obdobně hovořili i někteří svědci události a lidé hasičský zásah hodnotili u postiženého panelového domu i dnes.

Svědci z Bohumína pranýřují hasiče: Byli pomalí! Ti lidé hořeli, když skákali!

„Musím zásadně odmítnout veškeré spekulace spočívající v tom, že hasiči přijeli pozdě,“ uvedl Vlček. Podle něj ze zákona měly být na místě dvě jednotky do deseti minut a další jedna jednotka do 15 minut. Dvě jednotky hasičů přitom na místo dorazily do pěti minut a zasahovaly, uvedl.

Vlček řekl, že pohled diváka je vždycky odlišný. „Primárně na takových výškových objektech se jednoznačně zasahuje vnitřní zásahovou cestou, takže není možné tvrdit, že hasiči tady stáli a nevěděli, co mají dělat,“ zdůraznil Vlček.

Video Letecké záběry z tragédie v Bohumíně - ZZS Moravskoslezský kraj

Na místě se našly stopy hořlavé látky. Podle Vlčka je nemožné, aby zdolání takového požáru bylo vyřešeno v řádu minut. Je přesvědčen o tom, že hasiči udělali vše pro to, aby obyvatele domu zachránili.

Podporu hasičům vyjádřila i místopředsedkyně vlády Alena Schillerová (ANO), která přijela na místo neštěstí. „Byla jsem nahoře, viděla jsem ten neskutečný kus práce a patří se poděkovat hasičskému záchrannému sboru, patří se poděkovat policii,“ řekla.

Požár vypukl v Nerudově ulici v části Nový Bohumín krátce před 18:00, konkrétně v 11. patře. Šest lidí, včetně tří dětí, zemřelo v bytě. Dalších pět lidí poté, kdy se snažili před ohněm uchránit skokem z domu. Během požáru bylo deset lidí zraněno, včetně dvou hasičů a policisty. V nemocnicích zůstávalo dnes dopoledne pět lidí.