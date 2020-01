Při střelbě v americkém městě Grantsville v pátek večer zemřeli čtyři lidé. Další osoba utrpěla zranění a byla přepravena do nemocnice.

Informoval o tom server CNN. Údajného pachatele, který je podle serveru KSL členem stejné rodiny jako oběti, zadržela policie.

Rhonda Fieldsová z místního policejního oddělení uvedla, že podle vyšetřovatelů byl střelec pouze jeden a žádné další nebezpečí nehrozí.

Jména ani věk obětí či podezřelého neposkytla. Podle serveru KSL nicméně prvotní zprávy policie naznačují, že zadrženou osobou je teenager.