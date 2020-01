Čtyřiatřicetiletá matka pěti dětí Holly Strawbridgeová si odpyká 10 let v cele za to, že svému patnáctiletému synovi dala smrtící koktejl z drog a alkoholu, který ho později zabil. Chtěla prý, aby syn zapadl mezi své kamarády.

„Chtěla být cool rodičem a v oblibě u mladých lidí,“ tak soud v britském městě Plymouth podle serveru DailyMail popsal osobnost Holly Strawbridgeové, která si u něj vyslechla trest v podobě deseti let za mřížemi. Svému synovi Tylerovi a jeho kamarádům totiž pod svojí střechou opakovaně podávala drogy a alkohol, až došlo k nejhoršímu.

Státní zástupce u soudu popsal, jak nezodpovědná pětinásobná matka se synem pila alkohol a dávala mu drogy. Mladík už od útlých let holdoval pivu, morfiu a silným práškům na předpis. Žena dokonce společně s ním a jeho přítelkyní čichala aerosoly.

„Mylně jste se pyšnila tím, že do vašeho domu chodili 14 a 15 letí chlapci a ničili se tam,“ řekl ženě soudce. Holly dětem dokonce dávala i své prášky na předpis jako Oramorph nebo Gabapentin.

Kamarád našel Tylera mrtvého

Ke konci hrůzných rodičovských návyků Holly došlo jednou v noci, kdy Tylera našel jeho kamarád mrtvého. Kvůli jeho nízkému věku sice nesměl být jmenován, ale u soudu vypověděl, že v předvečer smrti jeho kamaráda měli společně pivo, broskvový šnaps, aerosolové výpary, Valium, morfin, kodein a léky proti bolesti. „Holly zabila Tylera. Pořád nám dávala tyhle prášky a pilulky. Tentokrát to přehnala,“ řekl později teenager svým rodičům, kteří vše řekli policii.

Nezodpovědná matka později vše popřela a dokonce obvinila nezletilé kamarády svého zesnulého syna za lháře. Ani to ji ale u soudu nepomohlo, ba naopak. Žena dokonce obvinila svého dnes už bývalého manžela a Tylerova otce, že všechny navedl, aby se obrátili proti ní. U soudu však státní zástupce předložil pádné důkazy, mimo jiné i video z mobilního telefonu, na kterém je Holly totálně opilá společně se svým synem Tylerem.

Tvrdá slova sociálních pracovnic

Pomyslný hřebíček do rakve dodaly sociální pracovnice, které barvitě popsaly, co všechno Tyler, i díky podpoře své matky, prováděl. „Žil jen pro párty. Užíval LSD, MDMA, kokain, ketamin, konopí a pil hodně whisky a rumu. Záměrně se předávkoval hned dvakrát,“ řekly soudu. Tomu nezbylo nic jiného, než matku poslat za mříže na deset let.