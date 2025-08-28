Policie pátrala po českých dětech: Našli je až v Itálii
Italská policie nalezla v letovisku Bibione dvě děti pohřešované v České republice. Jejich otec s nimi vycestoval do zahraničí bez svolení matky, která je má v péči, uvedla italská agentura ANSA. Případu se věnuje český generální konzulát v Miláně, sdělilo české ministerstvo zahraničí.
Policie děti ve věku pět a sedm let odebrala otci při kontrole vozidla, ve kterém pobývali na okraji Bibione. Při kontrole policisté zjistili, že děti jsou v České republice od 19. srpna pohřešované, napsala ve středu ANSA.
Úřady kontaktovaly matku, aby si pro ně přijela. Dočasně byly umístěné do ochranného zařízení. Situací se zabývá prokuratura v Pordenone a soud pro nezletilé v Terstu. Na otce bylo podáno trestní oznámení, uvedla italská agentura.
„Generální konzulát se případu věnuje, je v kontaktu s matkou dětí, místní policií i českými úřady,“ uvedl mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake. Ministerstvo s ohledem na věk dětí nechce k případu uvádět další podrobnosti.
