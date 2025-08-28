Záhadné zmizení Davida z České Lípy: Policie tápe, příbuzní prosí o pomoc
Policie už téměř dva měsíce pátrá po Davidu Bergmanovi z České Lípy. Mladý muž zmizel začátkem července i se svým autem. Poslední stopa vede do Mladé Boleslavi, kde ho naposledy zahlédli kolegové z práce. Od té doby je jeho telefon vypnutý a ani auto se nenašlo.
Policie opakovaně vyzývá veřejnost k pomoci při pátrání po Davidu Bergmanovi z okresu Česká Lípa. Pohřešovaný byl naposledy spatřen 3. července brzy ráno v Mladé Boleslavi, když odjížděl od kolegy, u kterého přespával. Od té chvíle se po něm slehla zem.
Rodina o něj má velký strach. „David je hodný, mírný a uzavřený kluk. Nepije, nekouří, je spíš samotář, ale srdcař. Na rodinných oslavách vždycky dokázal rozesmát celý stůl. Nikdy nikomu neublížil. Pro svou dobrotu je ale snadným terčem pro jiné. A o to víc se o něj bojíme,“ uvedla jeho sestřenice Kateřina na facebooku.
Podle bratrance Michala David před kolegou zmínil, že má před začátkem směny ještě domluvenou schůzku kvůli počítači. Krátce po páté hodině ráno ho lidé z práce zahlédli sedět ve voze na parkovišti SPC Škoda v Řepově. Na ranní směnu už ale nenastoupil a od té doby ho nikdo neviděl. „Neviděl ho od té doby nikdo, stejně jako jeho auto. Dokonce to auto nenašla ani policie, i když je v Mladé Boleslavi téměř každá křižovatka pod kamerou,“ popsal frustrovaně Michal.
Podle vyšetřovatelů se nepodařilo odhalit žádné nové informace vedoucí k vypátrání pohřešovaného muže ani jeho auta. Mobilní telefon má od zmizení vypnutý a na jeho bankovním účtu nedošlo k žádným pohybům. Policie znovu zveřejnila detaily o hledaném vozidle – jde o Škodu Fabii I RS s registrační značkou 5SK 6601, rok výroby 2006, černé barvy, s béžovými sedačkami a nápisem ESCAPE na kufru.
„Prosím, všímejte si maličkostí, osamocené auto u lesa, rybníku, na parkovišti... Můžete tím zachránit život mladému hodnému klukovi,“ prosí bratranec.
Pokud má kdokoliv informace o jeho výskytu nebo o pohybu černé fabie, může je policistům sdělit na bezplatné lince 158 nebo na kterékoli služebně.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.