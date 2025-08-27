Šok pro truchlící rodiče: Ředitelka pohřební služby měla mrtvá miminka v obýváku!

Ředitelka pohřební služby měla mrtvá miminka v obýváku.
Ředitelka pohřební služby měla mrtvá miminka v obýváku.
Ředitelka pohřební služby měla mrtvá miminka v obýváku.
Ředitelka pohřební služby měla mrtvá miminka v obýváku.
Zoe Wardová se synem Bleu, který zemřel na poškození mozku.
Autor: sgr - 
27. srpna 2025
16:40

Amie Uptonová z Leedsu uchovávala těla mrtvých miminek ve svém obýváku. Rodiče popsali, že těla dětí našli v houpačce i na pohovce, zatímco žena sledovala kreslené pohádky.

Uptonová (38) v roce 2017 založila pohřební službu Florrie’s Army, pojmenovanou po vlastní zesnulé dceři. Prezentovala ji jako podporu pro rodiče procházející ztrátou dítěte, nabízela zdarma otisky ručiček, fotografie, oblečení pro zesnulá miminka a speciální pietní služby. Postupně však na povrch vyplouvají šokující fakta o kontroverzních praktikách pohřebnice.

Zoe Wardová svěřila v roce 2021 tělo tří­týdenního syna pohřební službě poté, co zemřel na následky poškození mozku. Očekávala profesionální zázemí, realita ale byla úplně jiná. Když druhý den přišla na návštěvu, čekal ji výjev jako z hororu. „Vešla jsem do pokoje a uviděla svého syna v dětské houpačce, zatímco Amie říkala: ‚Pojď dál, koukáme na PJ Masks‘,“ popsala serveru BBC. V místnosti podle ní leželo i další mrtvé dítě a žena s nimi koukala na kreslené pohádky.

Šokovaná matka okamžitě zařídila převoz těla do jiného ústavu. Uvedla, že byla zděšená nejen prostředím, ale i faktem, že o žádném domácím uchovávání těl nebyla předem informována.

Podobnou zkušenost popsali i další rodiče, kteří svěřili Uptonové těla svých dětí. Tvrdila jim, že ostatky jsou v pohřebním ústavu, ve skutečnosti je ale měla doma. V některých případech dokonce tělíčka neuchovávala v chladicích zařízeních, což vedlo k jejich rozkladu.

Nemocnice v Leedsu se od ženy rázně distancovala. „Za poslední roky jsme opakovaně řešili vážné obavy o činnost Amie Uptonové. Musíme jasně říci, že s naším zařízením není nijak spojena,“ uvedla hlavní sestra Rabina Tindalová.

Příběh samotné Uptonové je přitom tragický. O dítě přišla v roce 2017 poté, co ji tehdejší partner násilně napadl a opakovaně do ní narážel s dětským kočárkem, až narazila břichem na roh mrazáku. Její dcera Florrie se pak narodila mrtvá. Útočník Shaun Birchall byl v roce 2021 odsouzen ke dvěma letům vězení za těžké ublížení na zdraví. Sama Uptonová později uvedla, že chce být „hlasem a odkazem“ své dcery a založením pohřební služby jí vzdát poctu. Její chování však podle některých naznačuje, že se potýká s vážnými psychickými problémy.

Celá kauza otevřela debatu o tom, že pohřebnictví v Anglii a Walesu není regulované. Na rozdíl od Skotska zde neexistuje zákon, který by přesně určoval, jak mají být těla zesnulých uchovávána, a k založení pohřební služby není potřeba žádná kvalifikace.

Ředitelka pohřební služby měla mrtvá miminka v obýváku.
Ředitelka pohřební služby měla mrtvá miminka v obýváku.
Ředitelka pohřební služby měla mrtvá miminka v obýváku.
Ředitelka pohřební služby měla mrtvá miminka v obýváku.
Zoe Wardová se synem Bleu, který zemřel na poškození mozku.

Témata:
dceraženamiminkarodičepohřební službarozkladtělaobývákpietní aktšokpohřebnictvíztráta dítěteAnglieWalesBBCLeedsSkotskopohádkaHoupačka
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud