Šok pro truchlící rodiče: Ředitelka pohřební služby měla mrtvá miminka v obýváku!
Amie Uptonová z Leedsu uchovávala těla mrtvých miminek ve svém obýváku. Rodiče popsali, že těla dětí našli v houpačce i na pohovce, zatímco žena sledovala kreslené pohádky.
Uptonová (38) v roce 2017 založila pohřební službu Florrie’s Army, pojmenovanou po vlastní zesnulé dceři. Prezentovala ji jako podporu pro rodiče procházející ztrátou dítěte, nabízela zdarma otisky ručiček, fotografie, oblečení pro zesnulá miminka a speciální pietní služby. Postupně však na povrch vyplouvají šokující fakta o kontroverzních praktikách pohřebnice.
Zoe Wardová svěřila v roce 2021 tělo třítýdenního syna pohřební službě poté, co zemřel na následky poškození mozku. Očekávala profesionální zázemí, realita ale byla úplně jiná. Když druhý den přišla na návštěvu, čekal ji výjev jako z hororu. „Vešla jsem do pokoje a uviděla svého syna v dětské houpačce, zatímco Amie říkala: ‚Pojď dál, koukáme na PJ Masks‘,“ popsala serveru BBC. V místnosti podle ní leželo i další mrtvé dítě a žena s nimi koukala na kreslené pohádky.
Šokovaná matka okamžitě zařídila převoz těla do jiného ústavu. Uvedla, že byla zděšená nejen prostředím, ale i faktem, že o žádném domácím uchovávání těl nebyla předem informována.
Podobnou zkušenost popsali i další rodiče, kteří svěřili Uptonové těla svých dětí. Tvrdila jim, že ostatky jsou v pohřebním ústavu, ve skutečnosti je ale měla doma. V některých případech dokonce tělíčka neuchovávala v chladicích zařízeních, což vedlo k jejich rozkladu.
Nemocnice v Leedsu se od ženy rázně distancovala. „Za poslední roky jsme opakovaně řešili vážné obavy o činnost Amie Uptonové. Musíme jasně říci, že s naším zařízením není nijak spojena,“ uvedla hlavní sestra Rabina Tindalová.
Příběh samotné Uptonové je přitom tragický. O dítě přišla v roce 2017 poté, co ji tehdejší partner násilně napadl a opakovaně do ní narážel s dětským kočárkem, až narazila břichem na roh mrazáku. Její dcera Florrie se pak narodila mrtvá. Útočník Shaun Birchall byl v roce 2021 odsouzen ke dvěma letům vězení za těžké ublížení na zdraví. Sama Uptonová později uvedla, že chce být „hlasem a odkazem“ své dcery a založením pohřební služby jí vzdát poctu. Její chování však podle některých naznačuje, že se potýká s vážnými psychickými problémy.
Celá kauza otevřela debatu o tom, že pohřebnictví v Anglii a Walesu není regulované. Na rozdíl od Skotska zde neexistuje zákon, který by přesně určoval, jak mají být těla zesnulých uchovávána, a k založení pohřební služby není potřeba žádná kvalifikace.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.