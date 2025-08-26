Drama na přejezdu ve Vysokém Mýtě: Žena s chodítkem padla do kolejí

Žena s chodítkem upadla ve Vysokém Mýtě na přejezdu, pomohli jí policisté.
Žena s chodítkem upadla ve Vysokém Mýtě na přejezdu, pomohli jí policisté.
Žena s chodítkem upadla ve Vysokém Mýtě na přejezdu, pomohli jí policisté.
Žena s chodítkem upadla ve Vysokém Mýtě na přejezdu, pomohli jí policisté.
Žena s chodítkem upadla ve Vysokém Mýtě na přejezdu, pomohli jí policisté.
Autor: rv - 
26. srpna 2025
11:45

Dramatické chvíle zažila žena s chodítkem, která přecházela železniční přejezd ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku. Jedno z koleček se zaseklo, vozík následně padl a s ním i jeho majitelka. Zůstala bezmocně ležet v kolejích. Nedaleko byli, naštěstí, policisté.

Žena, které činí pohyb obtíže, se při chůzi opírala o chodítko. Ukázalo se ale, že zdolání přejezdu v centru města je nad její síly. První kolej ještě zvládla, ve druhé se jí zaseklo jedno z koleček chodítka a skončila na zemi.

Video  Žena s chodítkem upadla ve Vysokém Mýtě na přejezdu, pomohli jí policisté. 
Video se připravuje ...

Bylo obrovským štěstím, že nedaleko zrovna stála policejní hlídka. Strážci zákona hned z nešťastné ženě, které se nedařilo vstát, spěchali na pomoc. „Chodkyně si pádem naštěstí nezpůsobila žádné zranění,“ uvedli policisté na sociální síti.

Přidali i video dramatické situace. Vzápětí se pod ním strhla diskuze. Lidé se podivovali, proč se ženě nesnažil pomoci nikdo z řidičů, kteří projížděli kolem. Další se jich ale zastávali. „Proč by měli zastavovat, když viděli, že k ní běží policista,“ uvedl Jura.  

Někteří přidali i vlastní zážitky, kdy potřebovali pomoc a nikdo z lidí kolem se k tomu neměl. „U obchodu upadla paní a já neměla tolik sil ji zvednout. Prosila jsem lidi, co chodili kolem, a všichni dělali, že neslyší. Pomohl až starší pán, trvalo to asi 15 minut,“ popsala Lenka. Diskutující se shodli, že strážci zákona zaslouží za včasnou pomoc ženě poděkování.  

Žena s chodítkem upadla ve Vysokém Mýtě na přejezdu, pomohli jí policisté.
Žena s chodítkem upadla ve Vysokém Mýtě na přejezdu, pomohli jí policisté.
Žena s chodítkem upadla ve Vysokém Mýtě na přejezdu, pomohli jí policisté.
Žena s chodítkem upadla ve Vysokém Mýtě na přejezdu, pomohli jí policisté.
Žena s chodítkem upadla ve Vysokém Mýtě na přejezdu, pomohli jí policisté.

Témata:
policieženapádpomockoleježeleznicepřejezdchodítkopardubický krajpád do kolejištěželezniční přejezdchodkyněVysoké Mýtookres Ústí nad Orlicídrama
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Právě se stalo
Další články
Články odjinud