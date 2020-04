Starosta v protisměru naboural auto s mladým párem: Zmrzačil mi dceru a zabil jejího přítele, pláče maminka Simony

Mladý pár společně žil v pronajatém bytě v Trnavě. Lukáš pracoval pro mobilního operátora a Simona studovala fakultu zdravotnictví a sociální práce. Osudný den oba vyrazili navštívit rodiče a poté se společně vraceli domů, tam už však nikdy nedojeli. Cestu jim totiž zkřížil Josef.

Veterinář a starosta obce Trnovec podle policie vjel na rychlostní silnici směrem na Banskou Bystrici správným směr. Po chvíli si však cestu rozmyslel a z nepochopitelných důvodů otočil auto do protisměru, poté se srazil s autem, v němž cestovala mladá dvojice. On i Lukáš byli na místě mrtví.

Simona je v nemocnici v kritickém stavu, její maminka je zdrcená. „Neměl v protisměru co dělat, byl to nezodpovědný člověk. Zabil nevinného a dceři způsobil vážná zranění. Byli to mladí lidé, proboha! Zmrzačil mi dceru a já mám být ticho? To určitě ne!“ rozzlobila se v rozhovoru se serverem Pluska máma Simony.

Podle ní byl Lukáš milý, ochotný a skromný a vždy jezdil opatrně. To potvrdila také známá Lukášovy rodiny. „Těžko se mi o tom mluví, byl to nejlepší člověk na světě. Nikdy nikomu nic špatného neudělal, každému ochotně pomáhal,“ řekla serveru paní Anna.

Podle ní navíc Lukášova maminka už podobnou tragédii prožila. „I Lukášův otec se zabil v autě. Nedokážu si představit, co musí prožívat jeho matka, když se teď stejný scénář zopakoval i s Lukášem,“ řekla nešťastná Anna.