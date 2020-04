Řidič v Kvasicích srazil motorkáře a pak nadýchal 2,64 promile. „Pil jsem až po nehodě,“ tvrdil

V obci Kvasice došlo v sobotu krátce před desátou hodinou dopoledne ke střetu škodovky s motocyklem. Sedmašedesátiletý kvůli němu vyjel mimo silnici a narazil do budovy. Při pádu si způsobil zranění, po kterém jej převezli do Kroměřížské nemocnice. Řidič osobního vozidla nejprve sice zastavil, následně ale nasedl do auta a dojel do vedlejší ulice.

Tragická nehoda na Berounsku: Při srážce s osobákem zahynul motorkář

„Pětapadesátiletý řidič vozidla značky Škoda Felicia jel vedlejší ulicí. V křižovatce chtěl odbočit vpravo na hlavní silnici. Nedal při tom ale přednost v jízdě řidiči malého motocyklu, který jel zleva po hlavní silnici a křižovatkou chtěl projet v přímém směru,“ uvedla mluvčí kroměřížské policie Simona Kyšnerová.

Dramatický boj o život: Opilého motorkáře po nehodě zachraňoval policista v civilu

Od nehody ale zase tak úplně neujel. „O několik minut později se pěšky na místo vrátil. Dopravní policisté u něj provedli dechovou zkoušku na alkohol. Nadýchal 2,64 promile,“ popsala situaci Kyšnerová. Muž však policii tvrdil, že alkohol požil až po nehodě. „Hlídka ho proto vyzvala, aby se podrobil lékařskému vyšetření, které je spojeno s odběrem krve, což učinil,“ dodala mluvčí.