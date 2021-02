Řidič vjel s kamionem do známé plzeňské „myší díry“ nedaleko Boleveckého rybníka. Pod nízký most neměl šanci se s nákladem vejít. Převážené díly do automobilů tak skončily rozsypané po okolí.

„Abychom co nejrychleji komunikaci zprůjezdnili, přivezli jsme si na místo smykový nakladač. Provoz na železniční trati musel být na nějakou dobu zastaven,“ popsal mluvčí hasičů Petr Poncar.

Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Most vše ustál bez většího poškození, náklad dopadl o poznání hůře. „Předběžná škoda na viaduktu je 10 tisíc korun, na nákladu a kamionu 20 milionu korun,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Alkohol u řidiče vyloučila dechová zkoučka. Silnice bude kvůli překládce nákladu nejspíše celé dopoledne uzavřená.

VIDEO: Kuriózní nehoda: Kamion spadl z mostu, řidič vyvázl pouze se škrábanci.

délka: 01:12.58 Video Kuriózní nehoda: Kamion spadl z mostu, řidič vyvázl pouze se škrábanci. Joj