Vážná dopravní nehoda zaměstnala ve čtvrtek odpoledne integrovaný záchranný systém Středočeského kraje. V Opatovicích u Červených Peček na Kolínsku se samovolně rozjela dodávka a vážně zranila šoféra. Ten musel projít resuscitací a pak ho vrtulník transportoval do pražské nemocnice. Příčiny neštěstí se vyšetřují.

Technická závada nebo lidské opomenutí mohly stát za bezmála fatálním zraněním řidiče dodávky spediční společnosti, kterého ve čtvrtek v dopoledních hodinách zradil jeho vlastní dopravní prostředek.

Jak pro Blesk.cz uvedla policejní mluvčí Michaela Nováková, šofér (*1970) zastavil se svým automobilem v obci Opatovice u Červených Peček. Vydal se do nákladového prostoru, ovšem v tu chvíli se vůz samovolně rozjel a způsobil mu těžká zranění.

„Muž byl sražen a upadl do bezvědomí. Byl následně úspěšně resuscitován a posléze letecky transportován do nemocnice v Praze,“ sdělila rovněž Nováková s tím, že příčiny nehody vyšetřuje policie. Na policejním parkovišti měl skončit také inkriminovaný vůz.

Blesku se podařilo rovněž hovořit s mužem, který jako první zjistil, že k neštěstí došlo. Právě on přebíral doručovaný balíček, „Po zhruba 5–10 minutách mi bylo divné, že to auto tam stále stojí. Tak jsem se šel podívat a viděl jsem, že je nastartované a pod ním ležel ten pán. Rychle jsem skočil do kabiny a couvl,“ popsal s tím, že resuscitace zraněného muže pak trvala dosti dlouho.