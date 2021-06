Při nehodě auta na dálnici D11 na kilometru 58,5 ve směru na Hradec Králové nedaleko Žiželic na Kolínsku zemřeli ve středu odpoledne dva lidé. Dalších pět lidí je zraněných. Na místě zasahovaly dva vrtulníky záchranářů, uvedly mluvčí policie Michaela Richterová a mluvčí hasičů Tereza Fliegerová. Na místě podle mluvčí záchranářů Petry Homolové zemřel muž a dítě.

Ve voze jelo sedm lidí, podle Richterové šlo o větší osobní automobil. „Dálnice je v místě nehody průjezdná jedním jízdním pruhem. Vozidlo vyletělo z dálnice a skončilo asi 150 metrů v poli, přetočilo se několikrát přes střechu," řekla. Pravděpodobnou příčinou nehody je podle policie vysoká rychlost na mokré vozovce.

Podle Homolové odvezl jeden vrtulník další dítě do královéhradecké nemocnice, v Hradci skončila také těžce zraněná žena, kterou do nemocnice rovněž převezl vrtulník. Další ženu s těžkým zraněním záchranáři odvezli do pražské střešovické nemocnice, dva muži s lehkým zraněním jsou v péči královéhradecké a pražské vinohradské nemocnice.

„Na místě zasahuje pět jednotek. Nemuseli jsme nikoho vyprošťovat. Hasiči provedli protipožární opatření a odpojení autobaterie,“ uvedli středočeští hasiči s tím, že dálnice je průjezdná jedním pruhem.

Záchranářům pomohla pohotová žena

„Dnes bychom nechtěli blíže popisovat tragickou situaci na místě nehody, ale chtěli bychom tímto poděkovat volající mladé ženě, která do příjezdu posádek na místo po celou dobu zůstala s operátorkou našeho operačního střediska ZOS SčK na telefonu a řídila se jejími pokyny. Díky její pomoci mělo operační středisko podrobné informace o situaci na místě nehody a zraněným osobám tak byla poskytnuta odpovídající první pomoc,“ poděkovala staniční sestra střediska Jiřina Fousková.