Požár s tragickými následky vypukl v sobotu brzy ráno v Mladé Boleslavi. Na místě u bytového domu zasahovala záchranka, policie i hasiči. Dům musel být evakuován, v zasaženém bytě na místě zemřel jeden z obyvatel. Od pátku je to bohužel již druhé úmrtí při požáru, další člověk přišel o život v Třinci.

Oheň se začal šířit po 6:30 ráno v jednom z pater bytového domu na Třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi. Z devítipatrového činžáku podle informací policie muselo být evakuováno přes 40 lidí.

„V horním patře panelového domu byla nalezena osoba bez známek života, jednalo se o muže, ročník narození 1960,“ řekla pro Blesk mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. Příčiny požáru hasiči zjišťují, dodala mluvčí.

Své byty muselo opustit 42 lidí. „Výzvu k zásahu jsme přijali v 6:48, záchranáři po příjezdu na místo už ale muži neměli jak pomoci,“ sdělila Blesku mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová s tím, že byl na místo vyslán koroner.

Všech 42 obyvatel, včetně 10 dětí, zasahující hasiči odvedli do přistaveného evakuačního autobusu. „Všichni se mohli po likvidaci požáru a odvětrání domu vrátit v pořádku do svých domovů,“ uvedla pro Blesk mluvčí hasičů Vladimíra Kereková. Doplnila, že příčina neštěstí i výše škody zatím nebyla určena. V poškozené nemovitosti vyhořelo bytové jádro, plameny se podařilo do půl hodiny uhasit.

Mrtvý člověk byl nalezen i v pátek hodinu po půlnoci při požáru dřevěné boudy na louce v Třinci-Neborech na Frýdecko-Místecku. Při příjezdu hasičů už objekt zcela hořel, řekl to mluvčí hasičů Jakub Kozák. Okolnosti požáru vyšetřovatelé zjišťují.

Dřevěná bouda o rozměrech čtyři krát pět metrů stála na louce. „Při příjezdu objekt zcela hořel. Na místě zasahovaly dvě jednotky. Požár zlikvidovaly zhruba za 20 minut," uvedl Kozák. Dodal, že hasiči pak místo rovněž nasvítili pro potřeby vyšetřování a rozebírali konstrukce objektu.