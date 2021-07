V úterý krátce po 18. hodině zastavila hlídka policie v civilním vozidle Škodě Superb řidiče, který si na vozovce nedaleko Mladé Boleslavi skutečně nedělal hlavu s rychlostí. Ve svém Ferrari se po okresce hnal rychlostí 199 km/h. Otázkou ale je, zda mu hrozící maximální výše pokuty vůbec vadí. Horší už by to mohlo být se ztrátou řidičáku.

Nezvykle vysokou rychlost změřili policisté na okresní silnici I/16 vedoucí do obce Sukorady na Mladoboleslavsku. Radar v civilní Škodě Superb jim v úterý 6. července okolo 18. hodiny večer ukázal hodnotu 199 km/h, a to u vozidla Ferrari Roma, jehož cena začíná na pěti milionech korun.

Řidiče (37) proto hlídka ihned zastavila a provedla u něj podle Deníku standardní úkony. Řidič pak podle policie nebyl pod vlivem alkoholu ani návykových látek a předložil veškerou potřebnou dokumentaci. Bohužel pro něj mu to ale asi nebude nic platné. Ve správním řízení, které s ním bylo zahájeno, mu rázem hrozí zákaz řízení motorových vozidel na půl roku až jeden rok a pokuta maximálně do výše 10 tisíc korun. Taková částka by ani zdaleka nepokryla ani jednu náhradní pneumatiku luxusního vozu, dá se tak předpokládat, že pro řidiče to citelná ztráta nebude.

Majitel Ferrari Roma, které umí ze svého osmiválcového motoru vyprodukovat 620 koňských sil a jet maximálně až 320 km/h, tak bude muset maximálně na chvíli rychlou jízdu odložit kvůli ztrátě řidičáku. V souvislosti s podobně vysokou rychlostí upozorňuje policie na fakt, že překročení povolené nejvyšší rychlosti může za velkou většinu dopravních nehod. Až 90 % řidičů přitom otevřeně přiznává, že hranice na silnicích překračuje.

S tímto fenoménem se nyní snaží bojovat organizace BESIP, která ve spolupráci s policií natočila krátký film s názvem 13 minut, který se právě jízdě ve vysoké rychlosti věnuje.

Rychlá jízda, nepozornost a frajeřinky se můžou vymstít i majitelům luxusních aut - na jejich nehody v Česku se podívejte v galerii: