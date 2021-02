Brutální vrah Jaromír Šmídek (49) žádá o obnovu svého procesu. Soud ho za trýznivou vraždu jednadvacetiletého mladíka a zneužití tehdy sedmileté holčičky poslal na 28 let do vězení. On však vinu odmítl.

Devětačtyřicetiletý Jaromír Šmídek zneužil před lety sedmiletou dceru své přítelkyně. Když se dívka svěřila své mamince s tím, co jí muž provedl, rozešla se s ním. V případě figuroval i mladý Dominik P., který měl proti Šmídkovi svědčit.

To ale muž zjevně nechtěl dopustit. Štvalo ho navíc, že jeho družka s Dominikem navazovala stále bližší vztah. Šmídek to už zjevně nevydržel, 22. ledna roku 2018 omámeného Dominika v Luštěnicích na Mladoboleslavsku naložil do auta a odvezl do domu na odlehlém místě v Karlových Varech.

Šmídek pak teprve jednadvacetiletého mladíka hodil do dvoumetrové plné jímky, poklop zatížil 45 kilovým závažím. Dominik tam dlouhé hodiny umíral. „Ten zločin vraždy byl jednak chladnokrevně naplánován, jednak chladnokrevně proveden," konstatoval předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek.

Ještě před tím ale z Dominikova telefonu odeslal SMS, ve které se mladý a nevinný muž „doznává“ k sexuálnímu zneužití mladé holčičky. Tato SMS zpráva se stala významným důkazem, protože byla odeslána v době, kdy už oběť u telefonu být nemohla.

SMS zprávou chtěl Šmídek vinu hodit na Dominika. Ženě se zpráva zdála podezřelá, případem se pak začala zabývat policie a rozjelo se pátrání po mladíkovi. Tělo nalezli o několik dní později v jímce.

Obnova procesu?

16. dubna 2019 si Šmídek za trýznivou vraždu svého známého a zneužití dítěte odnesl od soudu výjimečný trest 28 let vězení. Pravomocný rozsudek padl u pražského vrchního soudu. Před nedávnem brutální vrah podal ústavní stížnost. Jde o jednu z posledních šancí, jak zvrátit výjimečný trest 28 let vězení.

Šmídek vinu po celou domu odmítá. Jeho snaha dostat se na svobodu nepolevila. Podle serveru Deník.cz nyní usiluje o obnovu procesu. „Dne 4. ledna 2021 byl ve věci odsouzeného Jaromíra Šmídka, vedené u zdejšího soudu, podán návrh na obnovu řízení. V trestní věci se bude konat veřejné zasedání o návrhu na povolení obnovy řízení,“ uvedla pro server mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Durná.

Kdyby došlo na obnovu procesu a vrah by s novými důkazy uspěl, padl by nový rozsudek. Případem se začne soud zabývat v polovině března.