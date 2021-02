Vášnivým potápěčem byl Tomáš K. z Prahy. V lednu se proto vypravil potápět se do lomu Borek u Vilémova na Havlíčkobrodsku. Ovšem tento ponor se stal pro devětapadesátiletého muže osudným. Přítel Tomáše a provozovatel potápěčské školy Radek Houfek z Golčova Jeníkova pro zpravodajský web Denik.cz uvedl, že poté, co se Tomáš vynořil z vody, si stěžoval na bolest. „Asi po pěti minutách, když byl ještě ve vodě, upadl do bezvědomí. Jeho kolega potápěč mu pomohl na břeh, kde se ho nejprve sami a pak profesionální záchranáři snažil oživit. Bohužel se jim to nepovedlo,“ řekl pro Deník Houfek s tím, že se Tomáš svými zkušenostmi se vyrovnal policejním potápěčům.

Na místo byl vyslán záchranářský vrtulník z Hradce Králové. Ovšem přes veškerou snahu záchranářů se muže nepodařilo zachránit. Záchranáři ho oživovali zhruba hodinu, ale marně. Příčina náhlé smrti Tomáše je stále nejasná. V případu byla nařízena pitva. Informace o jeho smrti se objevila na facebookové stránce Lom Borek, kterou spravuje právě Radek Houfek.

„Navždy nás opustil Tomáš. Zemřel ve středu 27. 1. 2021 v lomu Borek u Chotěboře při jeho milovaném potápění,“ napsala Tomášova manželka s tím, že ho zradilo zdraví. „Vzhledem k současné situaci proběhlo rozloučení v úzkém kruhu rodiny,“ dodala vdova.

„Už je to pár dní a tak se i já i tato voda veřejně rozloučím s Tomášem. Jsem jeden z několika posledních lidí, kdo s Tebou mluvil. Stál jsem vedle Tebe 5 hodin, ale to jsi o tom už nevěděl. Doprovodil jsem tě do auta na poslední cestu. Všem, co tě znali, budeš chybět, odpočívej v pokoji,“ rozloučil se se svým přítelem na stránce Lom Borek na Facebooku.

