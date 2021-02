Šest let po kruté smrti Lukáše (†22) z Kyjova, kterého měli podle obžaloby umučit dva muži z tamního drogového podsvětí, otevřel otřesný případ Krajský soud v Brně. František M. (47) prý nemá se zločinem nic společného. Komplic Miroslav M. (43) se zase dušoval, že jen pomohl s „úklidem" těla. Údajné vrahy zatkli až pět let po činu, tak dlouho tlelo i mladíkovo tělo v mělkém hrobě v lese.

František M. (47) a Miroslav M. (43) podle žalobce MIlana Richtera v lednu 2015 vylákali drogově závislého Lukáše do domku, pověsili ho na jeřáb, pálili rozžhaveným železem a udusili igelitovým pytlem.

Tělo zabalené do igelitu stejný den večer zakopali v lese u Koryčan. Důvodem kruté vraždy bylo to, že mladík ukradl peníze a drogy.

Já nic, to on!

„Nikoho jsem nemučil, nepálil, nevraždil. Ani by to nešlo, v garáži je všechno slyšet k sousedům i na ulici,“ bránil se František M., který už vyfasoval za výrobu drog zatím nepravomocně 11 let.

Jinou verzi průběhu osudného odpoledne soudu předložil MIroslav M. „Poškozený za mou přišel, chtěl po mě nějaké drogy, já ale žádné neměl. Tak jsem ho vzal k M. Ten ho chtěl zbít, jak mi říkal, protože mu něco ukradl. Já si šel zakouřit, když jsem za čtvrt hodinu přišel, tak byl zabalený do modré plachty," tvrdil a dušoval se, že jen pomohl s úklidem těla..

„Ten je schopen říct cokoliv, jsou to fantasmagorie,“ reagoval jeho komplic.

Dvojici zatkli policisté díky odposlechům až na jaře 2019. K místu, kde zakopali tělo mladíka, je přivedl Miroslav M. (43), který je závislý na drogách už od svých 16 let. Za surovou vraždu hrozí oběma mužů až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Lukášova máma si najala šamanku

Matka zavražděného mladíka nechala po jeho zmizení vyhlásit celostátní pátrání. Jeho portrét rozvěsila po městě, najala si i šamanku. Ta jí sdělila, že syn je mrtvý a zahrabaný na těžko přístupném místě.

„Bál se chodit po městě, protože měl neustále pocit, že ho někdo sleduje. Vím, že ho drogy zabily,“svěřila se Blesk.cz už dříve matka.