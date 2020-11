Zpět

na

Kdo jiný než vlastní máma by měl doufat v dobrý konec. Bohužel se nekoná. Paní Marie (45) z Kyjova zoufale hledala od ledna 2015 svého syna Lukáše. Dokonce si pozvala šamanku. Ta jí řekla, že syn je mrtvý. To potvrdila i policie. Podezřelí (42 a 46) unikali ale pět let až do letošního dubna. Nyní policie navrhla podat obžalobu.