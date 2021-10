Grantova poprava byla v tomto americkém státu první po více než šestileté přestávce, která následovala po nepovedených popravách v letech 2014 a 2015, připomněla agentura Reuters.

V Oklahomě se popravuje směsí tří látek, vpíchnutých odsouzenci. Tento smrtící koktejl je podezřelý, že způsobuje přílišné utrpení, poznamenala agentura AFP.

Šedesátiletý Afroameričan Grant byl v roce 2000 odsouzen k smrti za vraždu zaměstnankyně věznice. Poté, co popravě dal zelenou nejvyšší soud, vězeňské úřady v konzervativním jižanském státu vpíchly tři látky vězni, který byl prohlášen za mrtvého v 16:21 místního času (23:21 SELČ).

„Začal se (John Grant) svíjet v křečích krátce po vpíchnutí prvé látky,“ uvedl reportér americké agentury AP Sean Murphy, který popravě přihlížel. Odsouzenec podle něj sebou asi dvacetkrát škubl a několikrát zvracel, než zemřel. „Byl jsem svědkem 14 poprav, ale ještě nikdy jsem něco takového neviděl,“ prohlásil Murphy.

Odsouzencovo utrpení okamžitě vyvolalo kritiku. „Oklahoma pokazila své tři poslední pokusy o popravy před šestiletou přestávkou, ale nevyvodila z této zkušenosti žádné poučení,“ řekl AFP Robert Dunhan, který vede Informační centrum o trestech smrti (DPIC).

Vězeňské úřady v Oklahomě před několika dny v komuniké ujišťovaly, že jejich způsob poprav je „humánní a účinný“ a že popravy mohou pokračovat. Advokát několika odsouzenců Dale Baich nicméně varoval, že panují vážné pochyby ohledně utrpení způsobovaném koktejlem ve smrticí injekci a také ohledně toho, zda je to v souladu s americkou ústavou, která zakazuje kruté a neobvyklé tresty. Argumentoval, že soudní proces o této otázce by měl začít v únoru a do té doby by stát neměl znovu popravovat.

Odvolací soud mu dal ve středu za pravdu a popravu zrušil. Ale úřady státu Oklahoma se okamžitě obrátily na Nejvyšší soud Spojených států, aby toto rozhodnutí zvrátil. A nejvyšší instance, aniž by vysvětlila důvody, dala popravě zelenou. Tři soudci ale dali jasně najevo, že nesouhlasili s konzervativní pětičlennou většinou.

Popravčí metoda v oklahomských věznicích je pod palbou kritiky od dubna 2014, kdy odsouzený Clayton Lockett při vykonávání rozsudku smrti injekcí se směsí látek včetně léku midazolam jako sedativa trpěl křečemi, zatínal zuby, a dokonce se pokoušel zvedat hlavu z lehátka. Po zhruba 40 minutách zjevného utrpení zemřel na infarkt. V lednu 2015 si jiný odsouzenec, Charles Warner, stěžoval, že mu „hoří tělo“, než zemřel. Ukázalo se, že věznice dostala špatnou smrticí látku. Tento omyl se málem zopakoval v září 2015, než poprava byla na poslední chvíli odložena.

Podle právníků odsouzenců midazolam není vhodný jako anestetikum, protože nevyvolává potřebnou úroveň bezvědomí při operacích, a tudíž nemůže být využíván ani při popravách. I při Grantově popravě byl první vstříknutou látkou midazolam.

Nicméné úřady ve státu Oklahoma loni dokončily novou popravčí metodu a na letošní rok stanovily několik poprav odsouzenců, počínaje Johnem Grantem. Ten v roce 1998 zabil šroubovákem ženu pracující v jídelně vězení, kde si odpykával trest za ozbrojenou loupež.

„Teď alespoň začínáme dosahovat spravedlnosti pro naše milované,“ okomentovala Grantovu popravu dcera zavražděné ženy, která podle médií rovněž pracuje ve vězeňské jídelně. „Trest smrti je o ochraně všech potenciálních budoucích obětí. Dokonce i poté, co byl Grant odstraněn ze společnosti, se za mřížemi dopustil násilného zločinu, který si vyžádal nevinný život. Modlím se, aby spravedlnost zvítězila pro všechny oběti,“ dodala Pamela Gay Carterová podle agentury AP.

Další na řadu má přijít 18. listopadu Julius Jones, jednačtyřicetiletý Afroameričan, který byl odsouzen v roce 2002 k nejvyššímu trestu za vraždu bělošského podnikatele. Vinu stále popírá. Jones se těší podpoře řady sdružení i známých osobností přesvědčených o jeho nevině, včetně Kim Kardashianové. S odvoláními sice neuspěl, ale guvernér státu dosud nerozhodl o žádosti, aby trest smrti změnil na doživotí, což mu dooporučili jeho poradci pro udělování milostí.