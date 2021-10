Následky otcova brutálního chování si nebohý chlapec ponese do konce života. Martínek po posledním útoku dokonce skončil v nemocnici v umělém spánku. Poškozený mozek bude mít kvůli svému otci do až do smrti. Jako alespoň malá útěcha může pro Martínka a jeho příbuzné být to, že soud to agresivnímu otci spočítal. Sednout si půjde na více než deset let.

Jak uvedl deník Nový Čas, klučina teď žije se svou babičkou. Jeho ostatní sourozenci takové štěstí neměli, putovali do dětského domova. Za vše může jejich otec. Závislák na alkoholu a drogách, který neměl k ráně daleko. Martínka bil téměř denně. Když ho nebil, tak nutil chlapce stát hodiny u stěny nebo mu nedával najíst a napít. Osudný den ale přišel až později, matka tehdy prý nebyla doma. „Když jsem přišla, Maťko ležel na zemi a byl v bezvědomí,“ vysvětlila pro deník.

„Bitím a kopanci způsobil dítěti velmi vážná zranění po celém těle,“ informovala tehdy slovenská policie. Jeho despotický otec ho měl bít kvůli tomu, že se domníval, že není Martínkovým biologickým tátou. „Před závažným poškozením mozku bylo dítě apatické a bez radosti. Po způsobených zraněních došlo k projevům zvýšené agrese, sebedestrukčním projevům a k narušení psychického vývinu dítěte,“ stálo v posudku.

U soudu otec tvrdil, že za útokem stála jeho manželka Monika. Vinu prý ale vzal na sebe, aby ji kryl. „Nezvládala výchovu dětí a snažila se mně zbavit, aby si mohla užívat bezstarostný život,“ uvedl u soudu tyran. „Monika mě s pláčem prosila, aby jsem jí pomohl a vzal skutek na sebe,“ vysvětloval soudu Marek K. Nicméně nepochodil, soud mu vše spočítal a zpytovat svědomí bude moci za mřížemi.