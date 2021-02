Prokurátor Úřadu speciální prokuratury podal u Specializovaného trestního soudu v Pezinku obžalobu na Imricha J., který je viněn z otcovraždy. Napsal o tom webový zpravodaj Nový Čas.

Zločinu se měl muž dopustit na sklonku prosince 2019. Svého otce (†57) údajně nejdříve zavraždil několika údery do hlavy tupým předmětem, jeho tělo pak posadil do auta a to zapálil. Ohořelou mrtvolu našli policisté ve vraku Škody Felicie Combi na východě Slovenska mezi vesnicemi Zlaté a Nižný Tvarožec.

Vyšetřovatel odboru kriminální policie z Krajského ředitelství Policejního sboru v Prešově vznesl obvinění proti Imrichovi J. (31) v lednu 2020. Obvinil jej ze zvláště závažného činu vraždy, za kterou ho v případě prokázání viny zavřou na 20 až 25 let, případně na doživotí.