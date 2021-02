Košická rodačka Adrana před několika lety odcestovala na malebnou Papuu, kde pracovala v hotelovém resortu Raja Ampat. Právě v indonéském ráji se v roce 2017 seznámila s Lorensem Pererou, který tam podle informací indonéského zpravodajského webu Republika.co.id. pracoval jako kapitán na lodi pro turisty.

Zamilovali se do sebe a později se rozhodli, že se přestěhují na Bali. Tam měli přijet začátkem roku 2020. Parera měl podle webu na Bali nadále pracovat jako kapitán lodi pro společnost Tanjung Benoa, která pořádala výlety pro turisty. Ovšem na Bali románek mezi pohlednou Slovenkou a rodákem z Paupuy skončil neštěstím.

Rozchod s devětadvacetiletou Adrianou Parera nenesl dobře. Adriana se po třech letech vztahu od Parery naprosto odstřihla, ovšem Parera, který měl holdovat alkoholu, chtěl Adrianu zpět. Parera se měl Adrianě za své chování dvakrát omluvit, ovšem ona mu v obou případech odmítla odpustit. Navíc po Parerovi chtěla, aby jí vrátil vypůjčenou motorku a dokonce mu kvůli tomu hrozila policií.

Třetí pokus o omluvu skončil tragédií. V lednu tohoto roku se Parera vypravil do Adrianina pronajatého bytu v jižní části města Denpasara, údajně aby se jí znovu omluvil. Ovšem toho dne tam šel vyzbrojený nožem. Adriana nicméně bývalého přítele ani tentokrát nevzala na milosti a z bytu se ho snažila vyhnat.

V tom okamžiku zhrzený Parera zřejmě vyndal nůž a Slovenku bodl do krku. Žena zůstala bezvládně ležet v tratolišti krve. Parera měl posléze rozbít Adrianin mobil a zahodit ho za domem.

Za vraždu podle informací indonéského zpravodajského webu JPNN jednatřicetiletému muži hrozí doživotí až trest smrti. Rodina Slovenky je z náhlé a brutální smrti Adriany zdrcená. Okolnosti tragické smrti se měla dozvědět od Adrianiny kamarádky.

„Dozvěděli jsme se to od její kamarádky, právě ona našla Adrianu,“uvedl pro slovenský deník Plus Jeden Deň Adrianin bratr Stanislav s tím, že to byla nejúžasnější sestra na světě. „Cítím neskuteční hněv a smutek. Adriana měla celý život před sebou, nikomu nikdy neublížila,“ dodal. „Chodili jsme spolu do německé třídy, bylo to velmi skromné, ale moudré a nadané děvče. Nepřekvapilo mě, když jsem slyšela, že žije a podniká už několik let na Bali. Aďka byla typ světoběžníka, milovala cestování, exotické krajiny,“ uvedla její spolužačka z gymnázia.