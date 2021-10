Strážci zákona vyjížděli v sobotu 23. října k nehodě, která se odehrála v Nové Pace na Jičínsku. Havaroval tam dvaačtyřicetiletý řidič, který svým nissanem narazil do plotu rodinného domu. „Nejdříve při odbočování vpravo nerespektoval dopravní značení, a to přikázaný směr jízdy vlevo, následně se zřejmě nevěnoval řízení a narazil do oplocení rodinného domu, který tím poškodil,“ informovala policejní mluvčí Eliška Majerová.

Policisté u řidiče následně provedli dechovou zkoušku, která měla překvapivý výsledek. Muž nadýchal 2,68 promile. V autě přitom vezl malé dítě. „Jičínští policisté muži sdělili podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě uznání a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři léta,“ dodala mluvčí s tím, že nikdo nebyl zraněn a okolnosti nehody jsou nadále předmětem vyšetřování.

