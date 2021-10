Zabil minimálně 24 chlapců ve věku od 10 do 22 let. Nebyl to ale počet jeho obětí, co nechvalně proslavil Fritze Haarmanna, zvaného řezník z Hannoveru. Své oběti totiž zabíjel obzvláště odporným způsobem - prokousl jim hrdlo. Jejich maso měl také prodávat na trhu a sám ho pojídal. Byl popraven stětím hlavy gilotinou.

Fritz Haarmann svou první vraždu spáchal na konci první světové války. Jeho obětí byl sedmnáctiletý Friedel Rothe, jehož kamarádi tvrdili, že Friedela viděli naposledy právě s Haarmannem. Policie ho v jeho bytě ale překvapila při styku s 13letým chlapcem a na Rotha úplně zapomněli. Fritz dostal devět měsíců za znásilnění nezletilého. Později vypověděl, že v době, kdy policie vnikla do bytu, byla Rothova hlava ukrytá zabalená v novinách za kamny.

Rok na to vzal pod svá křídla Hanse Granse, který utekl v 17 letech z domova. Stali se z nich milenci a komplici ve zločinu. Ke druhé vraždě se Haarmann odhodlal až v roce 1923. Mezi jeho oběti patřili mladí chlapci bez prostředků, které lákal na nocleh, cigarety a jídlo. Obvykle jim bylo kolem 17 let, nejstaršímu bylo 22, nejmladšímu pouhých 10 let.

Haarmann své oběti nejprve znásilnil a poté jim prokousl hrdlo - odsud také pochází jeho další přezdívka „upír z Hannoveru“. Své oběti údajně vždy rozporcoval a jejich maso měl prodávat na trhu jako „fajnové vepřové řízečky“! Ostatky mnohých byly ale nalezeny v řece Leině a sám Haarmann popíral, že by kdy své oběti pojídal.

V roce 1924 bylo právě v Leině nalezeno několik kostí patřících přibližně 22 lidem. Haarmann byl podezřelý, ale jako policejní informátor byl ze seznamu vyškrtnut. Nakonec se paradoxně „udal“ sám, když chlapce, kterého napadl, přivedl na policii. Dítěti měl vyhrožovat, „že skončí jako ti druzí“.

Policie u Haarmanna našla velké množství oblečení a dalších věcí, patřících jeho obětem. On i jeho kumpán Grans byli zatčeni a odsouzeni k smrti. Gransův případ byl později obnoven a dostal pouze 12 let - neprokázalo se totiž, že by asistoval při vraždách, prokazatelně o nich ovšem věděl.

Haarmann odhadl počet svých obětí mezi 50 a 70 mladými muži. Nakonec byl spojován se smrtí 27 z nich a odsouzen za 24 vražd. Jeho život skončil v pětačtyřiceti letech - byl popraven gilotinou přímo v hannoverském vězení.