Syn otci vyhrožoval, že ho zabije: Už mu i doma pustil plyn!

Senior z jedné slovenské obce v okrese Bardejov prožívá už dlouhá léta se svým synem (49) velké trápení, jak psychické, tak fyzické. Syn ho i napadl. Nakonec začalo starému pánovi jít o život. A bohužel mu o život stále jde.

Syn svého rodiče dlouhodobě úmyslně ohrožuje, jednou bez jeho vědomí dokonce pustil plyn. „Najednou jsem ucítil plyn, hned jsem šel otevřít okno, ani jsem nerozsvítil, mohlo to vybuchnout,“ řekl pro televizi JOJ otec muže, kterého policie už obvinila.

Syn si ale vymyslel i jiné způsoby, jak způsobit tragédii, třeba elektřinou. „Ze spínače odstranil vnější kryt a vytáhl z něho elektrické dráty. Když se otec snažil rozsvítit, zasáhl ho elektrický proud,“ uvedla pro televizi krajská policejní mluvčí Jana Ligdayová.

Je psychicky nemocný, ale neléčí se

Před lety prý muži diagnostikovali psychické onemocnění, léky ale nebral a jít se léčit odmítal. „On nechce jít, to jsou takové mizerné zákony, že on musí souhlasit! Člověk, který nepřemýšlí, neví pořádně, co dělá, a on musí souhlasit, aby se šel léčit,“ kroutí hlavou senior.

„V případě, že soud zjistí sníženou příčetnost pachatele, může rozhodnout o uložení ochranné léčby, a to buď ústavní nebo ambulantní formou,“ řekl k tomu pro televizi advokát Daniel Boľanovský.

Bojí se o svůj život

Syna policie obvinila z nebezpečného vyhrožování, stíhají ho ale na svobodě. Může tak dál být ohrožením zdraví a života otce. „Dali to žalobci. Ale on je nemocný, oni ho potrestat nemůžou, a já nevím... Já se bojím o život,“ uvedl nešťastný postarší pán.

„O návrhu na převzetí obviněného do vazby rozhoduje soudce pro přípravné řízení,“ řekl k tomu lakonicky advokát Boľanovský.

Otec teď doufá, že synovi nařídí ochranou léčbu. Ale bojí se, aby do té doby někomu nestačil doopravdy ublížit. „Kdy bude soud? Je to všechno na moc dlouhé lokte,“ stěžuje si ohrožovaný senior.