Jak uvedl web Pluska.sk, Jozef strávil ve vazební věznici dlouhých 8 měsíců a 22 dní. Obviněn byl z toho, že úmyslně odpojil od přístrojů syna Dominika. Za to mu hrozil dokonce doživotní pobyt za mřížemi. Jeho případu se ujal prominentní právník Daniel Lipšic, který dosáhl překvalifikování činu na usmrcení z nedbalosti. Soud Jozefovi nakonec vyměřil trest vězení v délce vazby.

O Dominika se staral 24 let

Muž však stále trval na tom, že je nevinný. Nyní bylo vyhověno jeho stížnosti. Ústavní soud zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu, který zamítl dovolání. Jozef stále věří, že se konečně dočká spravedlnosti. Dlouhých 24 let se totiž o Dominika staral den co den, noc co noc společně se svou manželkou. Byly to vyčerpávající roky, ale oba dělali pro syna vše, co mohli. Smrt Dominika byla tragická.

„Na Dominikův ochod jsem byl připravený, ale ani v nejhorším snu bych si nepomyslel, že za jeho smrt skončím za mřížemi,“ prohlásil Jozef. Datum 26. září 2015 si bude pamatovat do smrti. Jde o den, kdy Dominik zemřel. Syn měl těžce poškozené srdce a mozek. Rodiče se u jeho lůžka střídali. Chvíli spal otec, poté zase matka. V době úmrtí u něj ale byl pouze Jozef. Máma byla v nemocnici.

Namísto zavolání záchranky chtěl pomoci synovi sám

Záchranka tehdy přivezla Dominika domů kolem poledne z popradské nemocnice. V ní byl tři dny na ARO po výměně dýchací kanyly. Jozef si zrovna odskočil na toaletu, když se jeho syn začal dusit. Ihned, jak se k němu vrátil, se mu pokoušel odsávat hleny a začal ho oživovat. Šlo o sekundy. Podle svých slov neměl čas na to, aby zavolal záchrannou službu. Rozhodl se totiž jednat na vlastní pěst.

Když Jozef zjistil, že Dominik zemřel, přemohl ho smutek. I když byl už pět let abstinentem, otevřel lahev a nalil do sebe alkohol. „Byl to emoční šok, přestal jsem vnímat jeho smrt. Až za pár hodin jsem se vzpamatoval a řekl jsem sousedovi, aby zavolal pohřební službu,“ vysvětlil muž. Soused zavolal záchranku a lékařka z ní zalarmovala policii. Ta pojala podezření, že Jozef syna odpojil od přístrojů.

Jozefovi pomohla víra

Ještě v ten den skončil ve vazbě. V cele strávil 266 dní. Nad vodou ho držela víra. „Modlil jsem se k synovi, on už tady na zemi byl svatým. Soudní předvolání mi doručili 13. května na první fatimské zjevení a hlavní projednávání bylo 13. června na druhé fatimské zjevení. Trvalo do 17. června, přičemž poprvé se Panna Marie zjevila v roce 1917. Zapsal jsem si, že v ten den mě propustí z vazby,“ řekl Jozef.

Skutečně se tak stalo. Jozefova manželka jejich třípokojový bezbariérový byt vyměnila za jednopokojový v době, kdy byl ve vazbě. On se tak neměl kam vrátit. Pomocnou ruku tehdy Jozefovi jeho sestra. Z vraždy odsouzen nebyl, čin byl překvalifikován jako neúmyslné zabití. Ani s tím však Slovák nesouhlasí a doufá, že se všechno v dobré obrátí a on se dočká spravedlnosti.

Druhý syn se k otci opět hlásí

Po smrti Dominika se s ním rozvedla manželka a jeho druhý syn Boris (16) se s ním na nějaký čas přestal bavit. „Čtyři roky jsem se modlil, navštěvoval poutě, byl jsem ve Fatimě i v Lurdech. Vyplatilo se! Vloni na podzim mě můj syn sám od sebe vyhledal,“ uzavřel Jozef. Štěstí se na něj začalo opravdu usmívat. Na jedné z poutí totiž poznal svou současnou lásku Mariku (57).