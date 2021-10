Svědci popsali tragickou noční autonehodu, která se odehrála o víkendu v Belgii. Zahynuli při ní v Gentu čtyři slovenští občané. Nárazu a pádu auta do vody údajně předcházela rychlá jízda.

V belgickém Gentu podle deníku Jeden Deň Plus v noci z pátku na sobotu zahynuli čtyři Slováci na „úseku smrti“, kde už v minulosti došlo k několika smrtelným nehodám. Uvádí to vlámský deník Het Nieuwsblad.

Podle listu mělo vozidlo se Slováky uvnitř francouzskou registrační značku a posádka na vozovce s ostrou zatáčkou údajně nepřizpůsobila těmto danostem městské ulice rychlost, jak uvádí deník.

Mezi čtyřmi lidmi v havarovaném autě, které musel po divoké jízdě z vody vytahovat jeřáb, byli i Peter a Simona, kteří spolu už několik let tvořili zamilovaný pár. Obětem bylo podle informací belgické policie 35, 33, 26 a 23 let. Jejich státní příslušnost potvrdil mluvčí slovenského Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Juraj Tomaga.

S autem značky Peugeot čtyři Slováci skončili v řeve Leie na ulici Huidevetterskaai poté, co prorazili svodidla. Proč jeli v autě s francouzskou registrační značkou, vyšetřuje policie.

Kvílení brzd a pak ticho

Svědci nehody událost popsali. „Díval jsem se zrovna na televizi, když jsem uslyšel kvílení brzd rychle jedoucího auta. Pak se ozvala velká rána a následně už bylo jenom ticho,“ popsal neštěstí jeden z nich. Když přiběhl na místo, kde se auto do řeky zřítilo, bylo už vozidlo celé pod vodou, světla mu ale stále ještě svítila.

Jak pro noviny uvedli další obyvatelé Gentu, v daném úseku se každý týden někdo prožene nesmyslně vysokou rychlostí, někdy tam prý mladí řidiči dokonce závodí. A občas na to někteří z nich doplatí. Například minulý rok tam zahynul mladý pár. Štěstím o víkendovém neštěstí bylo, že vozidlo nevzalo život žádnému nočnímu chodci, který by se náhodou nachomýtl do jeho cesty.

„Musel jet jako blázen“

Podle některých komentářů na sociálních sítích pod článkem belgického média musel řidič jet „jako blázen“. Kanál řeky totiž prý od ulice oddělují zábrany, podle odhadů komentujících proto auto muselo nabrat rychlost 80 až 120 km/hod., aby byl takový karambol vůbec možný. Policie ale rychlost, jakou vozidlo jelo, dosud nekomentovala.