V září roku 2019 bylo Chenice 20 let. Byla velmi sebevědomá a užívala si života. Jednoho dne se však vše změnilo. S kamarádkou byla na party a z té se potom společně vydaly ke kamarádovi, který si říkal Max. Ten na afterparty pozval také Dicksona. Toho dívky znaly pouze od vidění a připadal jim jako tichý a stydlivý muž.

„Byli jsme u Maxe v pokoji, hrála hudba a já a kamarádka jsme tančily a zpívaly. Vše se zdálo fajn. Ale po hodině večírku mám úplné okno,“ popsala Chenice pro Daily Star. Domnívá se, že ten večer přitom vypila jenom tři koktejly s vodkou, než odpadla. Nikdy nemívala kocoviny, ale když se další den probudila, cítila se špatně a bolelo ji břicho. „Pořád jsem na sobě měla šaty, ale moje tělo se mi zdálo jiné a měla jsem všude modřiny,“ řekla o strašlivém probuzení. Byla hlavně vyděšená z toho, že si nic nepamatuje.

Natočil si to na video

Kamarádka jí pak řekla, že slyšela, jak se Max a Dickson baví o tom, že Chenice měla s Dicksonem sex. Tu to zcela šokovalo, proč by měla sex s někým, koho nepovažuje za atraktivního. „Začala jsem přemýšlet nad tím, že pokud jsem s ním spala, jak jsem mohla být tak hloupá. Ale nechtěla jsem mluvit o znásilnění, neměla jsem žádný důkaz a nechtěla jsem nikomu zničit život,“ vysvětlila s tím, že se zeptala samotného Dicksona, ten jí však zbaběle řekl, že neví, jestli měli sex.

Pro Chenice byly následující měsíce strašné. Nevěděla, co se tehdy večer stalo. Pak zavolala policie a sdělila jí, že staví případ proti Amosu Ochengovi a Dicksonovi Ngaundemu. Zmatená žena neměla tušení, kdo je Amos, policie jí však sdělila, že si občas říkal Max.

„Řekli mi, že v Dicksonově telefonu našli video, jak mě znásilňuje, když nejsem při vědomí. Začala jsem plakat, věděla jsem, že se něco stalo, ale nemohla si na to vzpomenout.“ Chenice jim potvrdila, že tetování z videa, na jaká se ptají, jsou její.

Celá věc se nakonec dostala k soudu, dvojice se nepřiznala, a tak muselo v případu figurovat video jako důkaz. To bylo pro Chenice neskutečně těžké. Navíc se u soudu protistrana snažila vše navléknout tak, že si za to dívka může sama. „Obhájci u soudu řekli, že jsem v té době pracovala jako striptérka, začala jsem brečet, protože mi bylo řečeno, že moji práci proti mně nikdo nepoužije. Dickson pak říkal, že jsem to chtěla, a snažil se mě vykreslit jako k*rvu,“ popsala traumatizující zážitek.

Oba muži byli nakonec odsouzeni. Ocheng za znásilnění tří dívek, z nichž jedné bylo pouhých 14 let, k tomu také za obchodování s lidmi a prodej drog. Dickson za znásilnění Chenice.

Nebohá žena musela vyhledat odbornou pomoc a říká, že nevěří mužům a má strach navázat vztah. Bojí se chodit na večírky. „Bojím se pít alkohol, abych nebyla zranitelná a muži toho nezneužili. Maxe jsem považovala za kamaráda, jak to mohl dopustit?“ uzavřela.