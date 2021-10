Za smrt miminka a jeho matky dodnes nikdo není trestně stíhán, uvedla televize Markíza. Kabina výtahu je přimáčkla, i když byly otevřené dveře a zdviž se tudíž vůbec neměla hýbat. Tragédie se stala v Bratislavě na jaře 2021. Stále se neví, zda za nehodou stála technická porucha, nebo ji snad někdo způsobil záměrně.

Teprve tři týdny starý kojenec zemřel na místě, jeho maminka zemřela za pár dní v nemocnici. Podle televize Markíza, která se po půl roce ozvala správci bytového domu, se prý nepotvrdilo, že by správa domu pochybila. Bytovka patří místní Evangelické církvi augburského vyznání, výtah v ní byl starý desítky let.

„Začátkem června u nás byla paní vyšetřovatelka a závěr byl takový, že podle všech zjištění, které oni měli k dispozici, jsme nic nezanedbali, z naší strany nedošlo k žádnému pochybení. Od té doby jinak nic nevíme,“ řekl televizi do telefonu správce domu.

Podle informací Markízy se revize řádně dělaly, poslední měla proběhnout jen tři měsíce před neštěstím. Podle některých názorů mohl být schválně odpojený kabinový ovladač, což by umožnilo, aby se výtah pohyboval i bez zavřených vnitřních dveří a mohl se do něj vejít třeba kočárek. Pohyb výtahu by tak mohl být ovládán i z jiných poschodí.

„Vyšetřování nadále probíhá, obvinění konkrétní osobě doposud nebylo vzneseno, vzhledem k povaze případu není možné poskytnout bližší informace,“ uvedla pro televizi policie.

Výtah je mimo provoz, při záchranné akci byl totiž poškozen. Dům si v současné době plánuje pořídit výtah nový. Není známo, kdy vyšetřování skončí a přinese závěry o příčinách neštěstí.