Středem zájmu ve Spojených státech se stala osoba Briana Laundrieho, jenž je spojován s vraždou oblíbené Gabby Petitové. Dvaadvacetiletá influencerka záhadně zmizela během výpravy karavanem po Spojených státech. Na tu se vydala se svým snoubencem, třiadvacetiletým Laundriem. Cesta skončila tragicky. Její rodina ji nahlásila jako nezvěstnou. Pátraly po ní desítky lidí a do případu se zapojila i FBI. Její tělo bylo nalezeno 19. září na odlehlém místě v národním parku ve Wyomingu. Podle informací serveru ABC koroner uvedl, že příčinou smrti bylo uškrcení. Oblíbená bloggerka prý zemřela tři až čtyři týdny před nálezem jejího těla.

Rodina mlčí

Pozornost policistů se rázem ubírala k Laundriemu, jehož mezitím rodina nahlásila jako pohřešovaného. Na FBI se obrátila 13. září s tím, že jejich syn šel na túru, z níž se nevrátil. Mnoho lidí jeho rodiče obviňovalo, že svého syna schovávají. Rodina se uzavřela před světem, nepromluvila veřejně k rodičům Gabby, ani se nevyjádřila k případu. „Vědí, že je to těžké, ale tohle je rada, kterou jsem jim dal. Je to rada, kterou přijali, a je to na mě. Jsem jediný, který jim řekl, aby nemluvili,“ uvedl podle britského deníku Daily Mail rodinný advokát Steve Bertolino.

Laundrie zmizel ve floridském parku, který je známý jako ráj aligátorů. Policisté pročesávali nebezpečné území několik týdnů. Navíc místní úřady uvedly, že přírodní rezervace, v níž Laundrie zmizel beze stopy, je v září z velké části zaplavená vodou. Podle Bertolina rodiče Laundrieho vkládali veškeré naděje do FBI a pátracích týmů. Nicméně tento týden se rozhodli do pátrání zapojit osobně. Ve středu strážci zákona oznámili, že se jim podařilo najít osobní věci muže, na něž měli narazit právě jeho rodiče. V rezervaci našli batoh a notebook. Následně vyšetřovatelé objevili i lidské ostatky.

Podle vyšetřovatelů podle všeho patří pohřešovanému Laundriemu. Zvláštní agent FBI Michael McPherson při konferenci ve středu poprvé případ Petitové nazval jako vraždu a Laundrieho označil jako podezřelého. Patolog Michael Baden uvedl, že si je policie zřejmě jistá, že jde o ostatky podezřelého, ovšem čekají na pitvu, která navíc odhalit další podrobnosti. „Vědí, že je to on, ale stanovit příčinu smrti bude možná chvíli trvat. Příčinu smrti musí stanovit pitva,“ dodal.

VIDEO: Dokázal vyskočit z jedoucího vlaku i uniknout z přestřelky. Dobrodruh a kriminálník Martin Lecián byl jako nepolapitelný Jánošík