Slavný lovec lidí zvaný prostě „Dog“ (Pes) chytil stopu a pase po uprchlému příteli infuencerky Gabby Petitové (†22) Brianu Laundrieovi (23). V neděli se ukázalo, že se vydal prověřit nový tip, který ho zavedl do Appalačského pohoří na východě Spojených států. Tvrďák Duane Lee Chapman (68) spolupracuje s bývalými příslušníky policie a těší se na dobrý úlovek.

O tom, na čem právě teď její otec Chapman dělá, se s listem New York Post podělila dcera slavného slídila po uprchlých zločincích Lyssa Chapmanová. S mužem, který slibný tip otci dal, je prý ona sama v kontaktu. „Jmenuje se Dennis Davis a já mu věřím, když říká, že hledaného Laundrieho potkal na turistické stezce v Appalačských horách,“ uvedla Chapmanová.

Sama otci s ověřováním tipu pomáhá, i když nemají v ruce nic jiného než udání polohy, kde měl Laundrie s Dennisem domněle prohodit pár slov. A že Chapman od své 34leté dcery Lyssy píchnout skutečně potřebuje! Za poslední týden se totiž na Chapmanovu speciální telefonní linku dovolalo téměř 3 000 lidí s nějakým svým „horkým tipem“!

Našli pohřešovanou Darinu (13) s Václavem (29): Proč se skrývali?

Do Appalačského pohoří se „Pes“ vydal, protože mu informace zapadá do toho, kde si myslel, že se Laundrie bude pohybovat. Od počátku měl zato, že se bude zdržovat pokud možno co nejdéle v odlehlých oblastech mimo civilizaci. „Kdyby se pohyboval ve městě, měli bychom o něm v dnešní technologické době mnohem více informací, než doopravdy máme,“ dodala Lyssa.

Brian Laundrie je obžalovaný ze zneužití bankovního účtu poté, co jeho krásnou přítelkyni a influencerku Gabby, s níž o prázdninách cestoval v upravené dodávce po celých Spojených státech, našli na konci září mrtvou nedaleko jednoho z kempů. Zda Brianovi přišijí i vraždu, ukáže teprve čas. Jisté je, že kvůli dramatické a velmi vyostřené hádce pár na jejich cestě jednou zastavila policie, aby vyšetřila možné partnerské násilí. Na jednu noc je od sebe oddělila, pak se ale vývoj událostí zvrtl a vyústil v nález mrtvého dívčina těla.

Pašeračka Tereza v pákistánské base: Strach z AIDS a tuberkulózy!

Chapman podle serveru New York Post „cítí krev“ a zůstane proto v oblasti Appalačského pohoří do té doby, než Briana vypátrá nebo než přijdou další informace o možném výskytu hledaného uprchlíka. Na práci ale není sám, pomáhají mu nejen jeho žena a syn, ale i bývalý příslušníci policejních složek, z nichž si Chapman složil svůj vlastní pátrací tým.

Mají s sebou i cvičené psy.„Naši psi nejdou za konkrétním pachem, konkrétní stopou, nýbrž jsou za jakoukoli lidskou bytostí, kterou ucítí. A dostanou se fyzicky do míst, kam my nemůžeme,“ řekl Chapman. Po Brianovi celý Chapmanův tým i on sám už nějakou dobu slídí, kde se dá. Na sociálních sítích populárního „lovce lidí“ se objevily třeba záběry, jak Chapman po pás ve vodě propátrává pobřežní vody na Floridě.

Tým má ale v hledáčku jen Briana, který je na útěku, ale i jeho rodinu, především sestru Cassie Luycxovou a jejího manžele Jamese Luycxova (oba 31). Byli dokonce u jejich domu a snažili se s manželi zkontaktovat, zatím ale marně. „Budeme se zajímat o všechny členy jeho rodiny,” předpovídá další kroky pátracího týmu jejího otce Lyssa Chapmanová.

Brianova rodina zažívá krušné časy. Snesly se totiž na ni výhrůžky ze všech stran kvůli domnělé vraždě influercerky. Lidé se domnívají, že rodina něco tají. „Podle mého názoru určitě zadržují informace, které se k jeho nalezení mohou hodit, a myslím, že policie to také moc dobře ví,” prozradila Lyssa.

Chapmanův tým bez ustání shromažďuje veškeré údaje o Brianovi, které se k nim od lidí dostanou. A chodí jich velká spousta. „Děláme si mapu všech jeho příbuzných, kamarádů, spolužáků, chceme vědět, kde žijí a co dělají,“ popisuje Lyssa důkladnost, s jakou tým jejího otce postupuje. „Chceme o něm vědět úplně všechno, jaké cigarety kouří a jakou barvu ponožek nosí,“ tvrdí Lyssa.

Dcera lovce lidí je přesvědčená, že pátrání nebude marné a že najdou Briana živého, i když proti němu po smutných událostech mnoho lidí chová velkou zášť. Že Brian stále žije, dedukuje i z velké policejní aktivity v tomto případu. „Nevěřím, že by utráceli takové prachy jen na to, aby našli tělo. Musejí vědět něco solidního, co ale s veřejností aspoň prozatím nemíní sdílet,“ je přesvědčená Lyssa.