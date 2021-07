Zvlášť ohavný čin má na svědomí Andre Daniels. V bytě v americkém Phoenixu zabil svou přítelkyni Shavonu Robinsonovou. Její tři děti sice ušetřil, ale nechal je v bytě pět dní koukat se na svou mrtvou mámu a hladovět, dokud do domu nevtrhli policisté.

Třicetiletý Andre Daniels byl zatčen a obviněn z vraždy Shavone Robinsonové. Její tělo našli policisté v Phoenixu poté, co je přivolali sousedé. Těm bylo podezřelé, že z bytu zmíněné ženy volají dvě batolata a dožadují se jídla. Když se nikdo u dveří bytu neozýval, policisté do domu vezli balkónem spatřili strašlivou scénu, informoval New York Post.

Na podlaze ležela ubodaná matka a vedle ní zbité měsíční děťátko. To mělo podle všeho patřit i otci Danielsovi, terýl po Robinsonové chtěl, aby podstoupila potrat. Když dokonal dílo zkázy, nechal další dvě živá batolata v bytě s mrtvolou své mámy. Nejenže se musela koukat na zavražděnou matku, ale také hladověla a byla dehydratovaná. Měsíční kojenec utrpěl zlomeninu lebky a další závažná poranění.

Podezřelého policisté vystopovali poměrně rychle za pomoci záznamů z mobilu. Muž měl do bytu vstoupit 12. května a za dvacet minut ho zase opustit. Tělo Robinsonové bylo nalezeno pět dní poté. Vyhladovělé děti by už měly být v pořádku.

K soudu se dostavila i matka zavražděné. Ta si nebrala servítky. „Chci abys za těmi mřížemi nesmírně trpěl,“ vzkázala na jeho adresu. „Jak jsi ji tam mohl nechat s těmi dětmi, aby se na ni museli koukat?“ ptala se zoufalá matka. „Doufám, že shniješ,“ dodala Robinsonová.

Daniels byl obviněn z vraždy prvního stupně a zneužívání dětí.