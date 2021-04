Americký Neff Novák (35): zabil těhotnou manželku a dvě dcery!

Američan Chris Watts (35) sedí za vraždu těhotné manželky a dvou společných dcer na pět doživotních trestů a 48 let k tomu. Strašný zločin spáchal kvůli milence, jen aby s ní mohl být. „Píše mu dál do vězení,“ uvedl v rozhovoru pro deník Daily Mail své svědectví Wattsův spoluvězeň.

Pachatel děsivé vraždy manželky a dvou společných dětí Chris Watts se už z vězení nikdy nedostane - ani na odvolání, ani po předčasném propuštění.

Milenka Chrise Wattse, kvůli níž připravil čtyři blízké bytosti o život, je s ním podle svědectví jednoho z jeho spoluvězňů stále v kontaktu! Ozvala se mu do věznice, že si potřebuje „vyjasnit pár věcí“. Milenka, která se dřív jmenovala Nichol Kessingerová (32), teď žije se změněnou identitou na jiné adrese.

O tom, že mu milenka do vězení píše pod novým jménem, měl Watts říct spoluvězni Davidu Carterovi (35) v září 2020. „Neřekl mi ale přesně, co s ním probírala,“ uvedl pro web Daily Mail Carter.

Dopisování s vrahem celé rodiny

Nebyl ovšem sám, komu tohle Watts tvrdil. V dopisech jisté Cheryln Cadleové v roce 2019 údajně psal, že Kessingerovou stále miluje a že si myslí, že některé z dopisů, jež dostává pod různými jmény, jsou od ní. Cadleová dokonce na základě této korespondence vydala knihu s názvem „Dopisy od Christophera“!

Od té doby přísně střeženému chovanci vězeňská služba pečlivě kontroluje veškerou poštu.

Carterovi Watts ve vězení tvrdil, že vraždil proto, že se po rozvodu nechtěl vzdát domu, že nechtěl další dítě a že nechtěl platit výživné. „Ale to jsem mu nesežral,“ řekl webu Carter. „Přece bych nikdy nevyvraždil celou svoji rodinu, a navíc jenom proto, že nechci dítě nebo nechci platit alimenty,“ nechápe šílený zločin Carter, kterého v únoru propustili z výkonu trestu. Odpykával si držení drog a krádež na pracovišti.

Vrah řezníkem a čtenářem

Kolem Wattse ale probíhá mnoho dalších zvráceností a podivností. Podle Cartera mu lidé do vězení posílají obdivné dopisy a peníze, ženy mu nabízejí sňatek. Dostává ale i dopisy, které mu slibují krutou smrt. S jiným spoluvězněm měl zase udržovat intimní styky, než ho zavřeli na samostatnou celu. Carter tuší, že pokud by ho převezli do jiného vězení, brzy ho tam někdo zabije.

Ačkoli Watts neprošel detektorem lži a opakovaně se přiznal k uškrcení manželky a udušení dcer, zároveň prý neustále tvrdí, že nic neudělal a že nebyl v době vražd doma. V cele má údajně vyvěšené obrázky svých dcer a každý den se mu opakuje stejná noční můra - dcery stojí u jeho postele a házejí si míčem.

„Když nepracuje v kuchyni jako řezník, je zavřený v právnické knihovně a připravuje odvolání,“ dodal ke snůšce neuvěřitelností Carter. Kromě toho prý Watts čte Bibli a v posledním dopise Carterovi od něj bylo spoustu narážek na biblické texty „Všichni kromě něj ale vědí, že se ven nikdy nedostane.“

Doživotí versus 13 let

Rodinu kvůli milence Watts vyvraždil v srpnu 2018. Spolu s manželkou Shanann, která se právě vrátila z pracovní cesty, prolil krev i malých dcer Belly (†4) a Celesty (†3). Nejprve tvrdil, že neví, proč jeho rodina zmizela, pak zase prohlašoval, že dcery zabila Shanann a on pak za to zabil ji.

Wattsův případ připomíná tragédii rodiny českého spisovatele Neffa, jehož dceru, Irenu Neffovou, v roce 2008 zavraždil také manžel, Robert Neff Novák. Nejprve sám po městě vylepil letáčky, že manželku pohřešuje, a vysílal do médií úpěnlivé prosby o její nalezení. Pak ale policie odhalila pravdu a Neff Novák putoval za mříže. Dostal 13 let.

Slova předsedy trestního senátu Brauna z té doby znějí jako výsměch pozůstalým Ireny Neffové. „Třináct let vězení je za zmařený život málo. Příliš málo. Jenže se musím pohybovat v mantinelech trestního řádu, což určitě pochopíte,“ citoval Braunova slova z odůvodnění rozsudku web týden.cz v roce, kdy padl rozsudek.