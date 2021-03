Daily Mail napsal o případu, kdy se osmiměsíční batole oběsilo na balonku, který měli jeho rodiče přivázaný k rámu postele. Malinkaté Malaysii se podařilo natáhnout ze své postýlky v domě v Manchesteru a zmocnit se Valentýnského dárku, který se ukázal být smrtící zbraní. Jeho šňůra se jí omotala kolem krku, což mělo za následek tragickou smrt holčičky 22. února 2020.

Malaysiini rodiče, Jackenson Lamour a Brandy Kimberley Harveyová byli vyslechnuti u Bolton Coroner Soudu ve Velké Británii. Jejich sousedé je popsali jako milující rodiče, kteří se o holčičku dobře starali. K nehodě došlo poté, co se matka dítěte vrátila domů a její partner vyrazil do práce. Když malou Malaysii uložila do postýlky, odešla do kuchyně a začala uklízet, přičemž stále slyšela občasné fňukání dítěte. To však ale zlověstně utichlo.

Když doběhla za dítětem, našla jej oběšené na balonku, který jí daroval partner k Valentýnu. Okamžitě Malaysii vymotala a zavolala záchranáře, kteří ji i přes usilovnou snahu nakonec prohlásili za mrtvou. Podle policejního vyšetřování neexistují žádné důkazy, že by se jednalo o záměrné zabití. „Všechny výpovědi ukazují, že matka i otec holčičky byli skvělými rodiči a že jí poskytovali milující rodinu,“ řekl koroner Alan Walsh.

Doufá, že se o případu dozví co nejvíce rodičů, aby byli ostražití, dostane-li se jejich dítě do styku s balonkem. „Jedná se o tragédii nesmírných rozměrů. I když nikdo neočekává, že by k takové hrozné nehodě mohlo dojít, stát se to může a to je to ponaučení, které by si měli ostatní rodiče vzít ze smutného osudu Malaysie a jejích rodičů,“ uzavřel dr. Walsh, který smrt holčičky vyhodnotil jako náhodnou.

VIDEO: Pravý, skutečný pedofil není pro fyzickou integritu svých dětských obětí nebezpečný. Nechce dítěti ublížit, nechce s ním souložit. Pedofilové jsou ovšem nebezpeční jinak – a to pro další psychický, osobnostní a psychosexuální vývoj jejich oběti.