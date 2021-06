Mladý nadšenec do helikoptér Stewart Graham (†25) plánoval šťastný život se svou milovanou přátelkyní Jess Schmidovou. Společně se přestěhovali do Jižní Afriky a měli před sebou krásnou budoucnost. Jejich plány ale navždy zhatila Stewartova láska k létání. Při jednom z letů totiž nešťastně zahynul.

Tragédie se stala jen krátce poté, co Stewart svou přítelkyni požádal o ruku. Ta mu řekla své ano. To Brit hrdě oznamoval na svém Facebookovém profilu. „Jsme za vás tak šťastni!“ psali mu jeho kamarádi a gratulovali k další cestě životem, uvedl deník The Sun.

Sny si zamilovaný pár plnil jako na běžícím pásu. Partneři se přestěhovali z Edinburghu do Jižní Afriky, kde chtěli strávit zbytek svého života. Plány na šťastný život ale zpřetrhala tragédie. Stewart se vydal se svým vrtulníkem obstřikovat hruškový sad ve městě Wolseley, když došlo k tragické nehodě.

Hochův vrtulník Bell Jet Ranger naložený plný chemikálií údajně zavadil o kabel elektrického vedení, rozpadl se na kusy a dopadl na zem. Podle dostupných zpráv byl Stewart na místě mrtev. Je otázkou, co přesně za havárií stálo. Podle vyšetřování nebyla na vrtulníku v době nehody signalizována žádná mechanická porucha.

Stewart byl ve vzduchu přes hodinu a naprosto klidně přistál a natankoval další chemikálie k postřiku. Deset minut poté ale už vlastník ovocného sadu podle svých slov uslyšel zapraskání a poté hlasitý náraz. Ihned se rozeběhl k troskám, kde našel Stewartovo tělo.

„Majitel farmy zaznamenal, že chybí nějaké dráty vedení, což zapříčinilo, že ve vedlejším městě došlo k výpadku proudu,“ uvedli vyšetřovatelé ve zprávě o nehodě.

Stewart pracoval jako provozní manažer pro Heli X Charters a od získání komerční licence v roce 2017 nalétal více než 1360 hodin. Z létání měl radost. Na sociálních sítích se chvástal, jak je krásné létat vrtulníkem po tak půvabné zemi, jakou je Afrika.