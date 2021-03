„Zemřeli tam dva mladí lidé, muž a žena. Zemřeli po pádu ze skály z výšky asi 20 metrů. Dopadli na kamenitý povrch,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Hedvika Kropáčková.



Nebyli místní

Neštěstí se stalo u budovy místního Komenia. „Vyšetřujeme příčiny pádu dvou lidí, za jakých okolností k němu došlo. Podle prvotních informací vše nasvědčuje tomu, že šlo o nešťastnou náhodu,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka.

Podle starosty Jevišovic Pavla Málka (43, Sdružení pro Jevišovice) se nejednalo o místní občany. „Neznal jsem je osobně, oba byli z okolních obcí. Co mám informace, nešlo o sourozence, ani milence, ale o přátele,“ uvedl starosta.



Zemřel tu i sebevrah

V Jevišovicích podobnou tragédii už kdysi zažili. „Asi před sto lety zemřel stejným způsobem sebevrah. Za posledních deset let jsme tam jinak měli jen jednoho opilce, který uklouzl. Ten ovšem přežil,“ dodal starosta.

Před týdnem podobným způsobem zemřel mladý muž v Brně-Maloměřicích, také spadl ze skály. „Transportovali jsme jej v kritickém stavu do Traumacentra Fakultní nemocnice Brno, bohužel svým zraněním podlehl," uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová.



Policisté v regionu vyšetřují i případ dalšího mladého člověka, Jakuba (†20) z Hodonínska. V pondělí odešel ze svého domu a na katastru Čejkovic spáchal sebevraždu.