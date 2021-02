Ve středu 17. února vyhasl život Monique Munozové, když sedmnáctiletý řidič ztratil kontrolu nad svým vozem při pouličních závodech. Bohatý mladík narazil do auta sekretářky v rychlosti 193 km/h. Podle hasičského sboru Los Angeles byla na místě mrtvá. Jak informoval deník Daily Mail, mladík vyvázl s lehkými zraněními.

Isaac Cordona (55), nevlastní otec zesnulé, prohlásil, že chlapec neměl v době nehody řidičský průkaz. „Víme, co je to dítě zač. Víme, kdo je jeho otec. Necháme zákon, aby se o něj postaral,“ zuřil muž z Hawtorne v Kalifornii. „Jak jsem říkal, kdo dá puberťákovi lamborghini? To, že neměl ani řidičský průkaz, jsme zjistili včera,“ dodal.

Podle kalifornských zákonů mohou nezletilí zažádat o povolení k řidičské zkoušce ve věku 16 let, ale nesmí řídit sami v případě, dokud jí neprošli nebo nedosáhli věku 17 let. To sice již řidiči luxusního auta bylo, ale není známo, zda zkoušku udělal. Nezletilí v Los Angeles navíc nemohou řídit mezi 23:00 a 5:00, dokud nedosáhnou osmnácti let.

Smrt krásné Monique zasáhla celou řadu lidí, ve sbírce na její pohřeb se nastřádalo v přepočtu přes 800 tisíc korun. „Měla zlaté srdce, v jejím těle byste nenašli jedinou kost špatnou. Byla anděl, který by se rozdal pro své blízké,“ prohlásil Cordona. Zmínil také, že rodina nyní zvažuje všechny své možnosti, včetně občanskoprávního řízení proti chlapci, který jim svou nezodpovědností vzal milovanou dceru.