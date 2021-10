Letecké katastrofy: Obřímu Boeingu za letu odlétly dveře!

Obrovské drama se odehrálo v roce 1989 při letu obřího Boeingu 747 na letu z Los Angeles do Sydney. Jumbo mělo namířeno ještě k mezipřistání v Honolulu. Pak ale začalo peklo. Letounu se zničehonic uvolnily nákladové dveře. Nastala vražedná dekomprese a několik cestujících vysála z jejich křesel do prostoru. Pilotům se jako zázrakem podařilo s majestátním strojem přistát.

V době vzletu neměl Boeing 747 amerických aerolinií dosud žádnou vážnější závadu. Měl nalétáno desítky tisíc hodin, a když první posádka přistála k prvnímu mezipřistání v Honolulu, měla klid. Vystřídali ji jiní piloti, kteří ale měli brzy zažít opravdové letecké drama! Z Havaje vzlétl zkušený kapitán David Cronin, důstojník Gregory Slader a letový inženýr Randal Thomas.

Na palubě bylo při startu z Honolulu 337 cestujících. Během stoupání se posádka musela vyhýbat silné bouři, kapitán tak očekával poměrně silné turbulence. Letoun byl ve vzduchu sedmnáct minut, když piloti zaslechli podezřelé hlasité bušení. Letoun se začal třást a přišel šok. Asi o sekundu a půl později odletěly přední nákladní dveře!

Ty odpadly tak nešťastně, že ještě poškodily trup Jumba. Tlakové a aerodynamické síly pak způsobily, že se propadla podlaha v místě pro cestující a z letounu dekomprese náhle vysála sedadla s devíti lidmi. Nešťastníci neměli šanci přežít.

V letadle zůstala zející díra, ze které byla téměř vysáta ještě letuška Mae Sapoluová. Další z letušek Laura Brentlingerová visela napůl z letadla. Cestující a piloti viděli, jak se drží nohy od sedadla a dokázali ji společnými silami dostat zpět do letounu, přestože byla vážně zraněna.

Piloti si nejdříve mysleli, že v letadle vybouchla bomba. Měli k tomu důvod. Jen dva mésíce předtím došlo k výbuchu na palubě letu Pan Am 103. Piloti museli urychleně reagovat. Proto sestoupili do nižší letové hladiny, kde byl dýchatelný vzduch. Zároveň otočili letoun a směřovali zpět do havajské metropole Honolulu. A problémy se jen kupily. Úlomky vyvržené z letadla kvůli dekompresi poškodily dva motory a třetí motor museli piloti vypnout z důvodu další nespecifikované závady pravděpodobné také způsobené nenadálou situací. Aby se snížila přistávací hmotnost letadla, piloti museli ještě k tomu vypustit část paliva do prostoru.

Během sestupu kapitán Cronin nařídil letovému inženýrovi Thomasovi, aby letuškám řekl, aby se připravily na nouzové přistání, ale nedokázal je kontaktovat přes interkom. Požádal kapitána o svolení jít dolů, aby zjistil, co se děje, a souhlasil. Thomas viděl vážné poškození ihned po opuštění kokpitu.

Když sestoupil na spodní palubu, rozsah poškození se vyjevil v plné vážnosti, když uviděl velkou díru v boku kabiny. Vrátil se do kokpitu a oznámil, co uviděl a došel k závěru, že se pravděpodobně jednalo o bombu. S letounem se kapitánu Croninovi nakonec přistát podařilo. I přes rozsáhlé letecké a námořní průzkumy nebyly na moři nalezeny žádné pozůstatky devíti obětí. V jednom z motorů byly ale nalezeny kusy oblečení, což naznačovalo, že jednu z obětí nasál.

Americké letecké úřady zahájily vyšetřování příčin nehody, ale nemohly dojít k závěru. Překvapivý obrat nastal, když soukromé pátrání rodičů jedné z obětí nehody, třiadvacetiletého Lee Campbella, prokázalo, že příčinou byla vadná konstrukce zavírání dveří. Ještě větším šokem ovšem byl fakt, že o špatné funkci elektricky ovládaného zámku byli letečtí dopravci informování a neštěstí se dalo předejít.