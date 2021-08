Příběh jako z hororového filmu se odehrál 14. srpna 2005. Letoun z řeckých Helios Airways měl naplánovaný let do Prahy s mezipřistáním v Athénách. Na palubě ovšem došlo k problémům s tlakem a veškerá posádka i s piloty mimo jednoho ze stevardů tak upadla do bezvědomí. Letadlo duchů samo na autopilota urazilo stovky kilometrů, došlo k vyčerpání zásob paliva a boeing se tak zřítil.

Osudová chyba nastala nedlouho před odletem boeingu. Kvůli opravě mechanici ještě před vzletem manipulovali se systémem regulace tlaku, který nastavili na manuální ovládání, ale už ho po opravě nepřepnuli zpět na automat.

Když nastoupila další posádka k letu do Prahy, změněného nastavení si ani při jedné z rutinních kontrol nevšimla. Stroj tak po deváté ranní místního času z Kypru odstartoval bez viditelných problémů. Ale jak letoun stoupal, postupně se v boeingu snižoval tlak. To už se rozezněly první kontrolky. Na palubě se neustále snižovala hustota vzduchu a blikat začalo i hlavní varovné tablo. Na to pilot upozornil operační středisko společnosti Helios Airways.

Technik situaci rychle pochopil a pojal podezření na nízký tlak v letounu. „Můžete mi potvrdit, že je přetlakový panel nastaven na automatické ovládání?“ zněla jasně otázka k pilotovi. Ten ovšem otázku přešel zcela bez odezvy a na místo toho se zeptal na zcela jiný technický problém. To byla zároveň poslední rádiová komunikace s letadlem. To už byl boeing v deseti kilometrech a většina posádky a cestujících upadla do bezvědomí.

Když letadlo vstoupilo do letového prostoru athénského mezinárodního letiště, byly do vzduchu povolány stíhačky F16, aby situaci prověřily. Pilotům stíhacích letounů se při přiblížení naskytl děsivý pohled. První důstojník ležel bezvládně zhroucený ve své sedačce a sedadlo kapitána bylo prázdné. Cestujícím visely u obličejů volně se pohupující kyslíkové masky.

V tom se situaci snažil zachránit jeden ze stevardů, kterému se podařilo odolat a neusnout. Ačkoli byl při vědomí, s řízením boeingu neměl zkušenosti. Do toho ještě po dlouhém letu bez přistání letounu docházelo palivo a postupně odešly oba motory. Letadlo se zanedlouho poté zřítilo do kopcovitého terénu nedaleko vesnice Grammatiko. Nikdo havárii nepřežil.

Na palubě letu se nacházelo 115 cestujících a 6 členů posádky. 67 z nich mělo vystoupit po mezipřistání v Athénách a zbytek měl pokračovat dále do Prahy. Češi ovšem v letadle neseděli.

Mnoho těl bylo po havárii nemožné vizuálně identifikovat, jelikož byla spálena výbuchem po dopadu. Podle DNA nalezené na palubních přístrojích bylo určeno, že se v kokpitu těsně před havárií skutečně nacházel stevard Andreas Prodromou, který se letadlo snažil zachránit. Jako jediný na palubě byl stále při vědomí a do vysílačky celkem pětkrát zavolal „Mayday“, nikdo jej však neslyšel, jelikož byla stále naladěna na frekvenci již vzdáleného letiště v Larnace.