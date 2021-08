Souhru nešťastných náhod odstartovala nastražená bomba na letišti Las Palmas, kam měly oba letouny namířeno. Vzhledem k teroristické hrozbě muselo být letiště uzavřeno a obří Boeingy společně s dalšími letouny byly odkloněny na malé letiště Los Rhodeos na Tenerife.

V exotické destinaci ale s takovým scénářem vůbec nepočítali. Zaměstnanců bylo málo, řídící věž nedisponovala moderní technikou a mezitím se na přistání řadilo jedno letadlo za druhým. Na letišti se objevil prvotřídní chaos. Cestující ani nebylo kde odbavovat, a tak z letadel vystupovali přímo na dráze. Samotná runway byla ještě ke všemu na letišti pouze jedna.

Aby osud ještě víc zkomplikoval situaci na letišti, přidala se hustá mlha. To už byli řídící letového provozu zoufalí, neměli totiž pozemní radar a koukali tak do bílé tmy pod nimi. Na letišti už v tu dobu pojížděly i dva ikonické letouny Boeing 747. Především pilot letadla KLM neměl po dlouhé službě nervy na rozdávání. V tu chvíli ale svitla naděje. Hrozba na Las Palmas již odezněla a stroje se mohly vracet do původní destinace.

Zatímco dohlednost neuvěřitelně rychle klesala takřka na hranici minima pro vzlet, po dráze 30 za sebou zpětně pojížděly dva Boeingy 747. Řídicí letového provozu z věže na Tenerife byl připraven vydat posádce KLM odletové povolení, avšak piloti právě procházející seznam úkonů před vzletem nebyli připraveni, proto řídicí odložil vydání odletového povolení až na chvíli, kdy bude Boeing KLM připraven ke vzletu. Posádka letounu Pan Am brzy na to míjela první a druhý výjezd z dráhy a v silné mlze hledala třetí výjezd, kterým dráhu opustí.

Kapitán Zanten v Boeingu 747 společnosti KLM už ale stres nezvládal a chtěl co nejrychleji do vzduchu. „Nemáme povolení ke vzletu,“ upozorňoval ho kopilot. Zanten mu vyčinil, aby o něj rychle požádal. I přes to, že ho posádka nedostala, Zanten šlápl na plyn. „Pro vzlet vyčkejte, zavolám vás,“ zaznělo z řídící věže. Ale marně. Obří stroj už se rozjížděl po dráze vstříc nic netušícímu pojíždějícímu Boeingu společnosti Pan Am. Ten svůj výjezd už nalézt nestihl...

Pilot Boeingu KLM tak narazil ve vysoké rychlosti přímo do stroje před sebou. Řídící na věži zkázu nejprve kvůli mlze ani nezaznamenali. Až piloti kroužící kolem letiště spatřili sloupec dýmu a požár.

Výčet obětí této havárie je děsivý. Na Tenerife kvůli zmatečné komunikaci, nevybavenému letišti a husté mlze zahynulo 583 cestujících. Šlo o největší zaznamenanou leteckou havárii, pokud nepočítáme teroristické útoky z 11. září 2001.