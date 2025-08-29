Portrét premiéra Fialy zakrývá historický dům! Magistrátu nevadí: „Nejde o billboard, ale banner“
Nečekanou dominantu má Moravské náměstí v Brně. Přestože se na něm nachází místodržitelský palác, kostel sv. Tomáše a socha markraběte Jošta, vše zastiňuje portrét premiéra Petra Fialy.
Banner zakrývá celkem 12 oken ve dvou patrech rohového domu. Zaujímá tak plochu menšího bytu. Samotný dům sice není kulturní památkou, nicméně stojí v městské památkové rezervaci.
„Tento způsob prezentace se vymyká poutačům ve volební kampani akceptovaným v historických jádrech měst chráněných jako městská památková rezervace,“ upozornil Petr Holub z Národního památkového ústavu v Brně (NPÚ).
Památkáři se tak obrátili na magistrát města Brna, který konstatoval, že nejde o billboard, ale banner a tam velikost není rozhodující. „Zároveň nejde o reklamní plachtu,“ stojí ve stanovisku magistrátu, který přesto rozhodnutí přesunul na krajský úřad.
Kraj má nyní nejen určit, zda má banner s Fialou zůstat, ale zároveň i stanovit metodický názor pro volby v následujících letech. „To, že chce magistrát do budoucna poučení, vnímáme určitě pozitivně,“ řekl ředitel NPÚ Brno Zdeněk Vácha.
Banner s portrétem Petra Fialy se stal předmětem diskusí na internetu. Všimla si ho například facebooková skupina: Přidej se a strhni to, která usiluje o veřejný prostor bez nelegální reklamy.
