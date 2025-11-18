Hliněné nádoby, kuchyňské náčiní, skleněné šperky, kovové hroty šípů a kopí, či středověké vidle a kladivo. Před více než půl tisíciletím to přikryly zbytky po požáru.
Objev odstartoval nápad, vytvořit přímo na místě městskou expozici s příznačným názvem Pod Popelem. Majitelka památného domu v Křižíkově ulici, která dostala od města dotaci 1,4 milionu korun na opravy a archeologický průzkum, souhlasila.
„Domluvili jsme se, že nám nabídne místnost, kde nálezy vystavíme,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka s tím, že expozice přijde odhadem na tři miliony korun a stavba by měla být hotova na přelomu jara a léta 2026.
Příběh z trosek
Z trosek starého domu tak znovu povstane místo, které bude vyprávět o dávných obyvatelích. První část expozice ukáže vývoj měšťanské architektury od středověku po současnost na 3D modelu. Druhá část zase příběh stavení během husitských válek pomocí předmětů nalezených pod popelem. Nebude chybět ani katalog s fotografiemi a výběrem artefaktů, který připraví Národní památkový ústav.
